Маск припиняє роботу над амбіційним проєктом Hyperloop, - Bloomberg
Компанія Hyperloop One, яка мала на меті забезпечити транспортування людей і вантажу на великі відстані через герметичні металеві труби зі швидкістю звуку, закривається та розпродає свої активи
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами співрозмовників, компанія звільнила більшість своїх співробітників і намагається продати свої активи, що залишилися, включаючи тестовий трек і обладнання.
Іншим працівникам, яким доручено наглядати за продажем активів, повідомили, що їхня робота на компанію закінчиться 31 грудня.
На початку 2022 року в компанії працювало понад 200 осіб.
Зазначається, що Hyperloop One, який колись був відомим стартапом, зібрав понад 450 мільйонів доларів США з моменту заснування у 2014 році.
Компанія побудувала невеликий тестовий трек поблизу Лас-Вегаса, щоб розвинути свою транспортну технологію, і деякий час мала назву Virgin Hyperloop One після інвестицій Virgin мільярдера Річарда Бренсона.
Проте Virgin відмовилася від бренду після того, як минулого року стартап вирішив зосередитися на перевезенні вантажів, а не людей.
Дубайський конгломерат DP World підтримував Hyperloop One з 2016 року та володіє контрольним пакетом акцій. Решта інтелектуальної власності стартапу буде передано DP World.
Концепцію транспортної системи Hyperloop у 2013 році запропонував американський підприємець Ілон Маск. Вона передбачає створення системи, в якій пасажирські капсули переміщаються по трубах зі зниженим тиском на швидкості, близькій до швидкості звуку. Передбачається, що розвиток Hyperloop дозволить істотно прискорити переміщення людей і зменшити затори на дорогах.
- 19 грудня 2018 року Ілон Маск відкрив перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом для об'їзду заторів.
- Раніше Ілон Маск назвав дату запуску першого вакуумного потягу Hyperloop. Це мало статися у штаті Каліфорнія 10 грудня 2018 року.
- У червні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав меморандум про створення мережі Hyperloop "Львів - Київ - Одеса".
- Омелян тоді ж заявляв, що у найближчі 5, максимум - 10 років в Україні відбудеться запуск надшвидкісного поїзда за технологією Hyperloop.
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