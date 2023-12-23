Маск припиняє роботу над амбіційним проєктом Hyperloop, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників, компанія звільнила більшість своїх співробітників і намагається продати свої активи, що залишилися, включаючи тестовий трек і обладнання.

Іншим працівникам, яким доручено наглядати за продажем активів, повідомили, що їхня робота на компанію закінчиться 31 грудня.

На початку 2022 року в компанії працювало понад 200 осіб.

Зазначається, що Hyperloop One, який колись був відомим стартапом, зібрав понад 450 мільйонів доларів США з моменту заснування у 2014 році.

Компанія побудувала невеликий тестовий трек поблизу Лас-Вегаса, щоб розвинути свою транспортну технологію, і деякий час мала назву Virgin Hyperloop One після інвестицій Virgin мільярдера Річарда Бренсона.

Проте Virgin відмовилася від бренду після того, як минулого року стартап вирішив зосередитися на перевезенні вантажів, а не людей.

Дубайський конгломерат DP World підтримував Hyperloop One з 2016 року та володіє контрольним пакетом акцій. Решта інтелектуальної власності стартапу буде передано DP World.

Концепцію транспортної системи Hyperloop у 2013 році запропонував американський підприємець Ілон Маск. Вона передбачає створення системи, в якій пасажирські капсули переміщаються по трубах зі зниженим тиском на швидкості, близькій до швидкості звуку. Передбачається, що розвиток Hyperloop дозволить істотно прискорити переміщення людей і зменшити затори на дорогах.