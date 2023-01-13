Масований обстріл Курахового на Донеччині: поранено людину, пошкоджено будинки

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахового. У місті пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства", – написав він.

Голова ОВА додав, що Курахове вже кілька тижнів є одним із тих міст, які найбільше потерпають від російських окупантів. зокрема, в ніч проти 13 січня в Кураховому було пошкоджено 3 будинки.

11 січня російські загарбники також обстріляли місто Курахове на Донеччині. Внаслідок цього пошкодження зазнали домівки мирних жителів, адмінбудівлі та підприємство

Упродовж доби 12 січня загарбники вбили двох мирних жителів Донеччини: у Благодатному та Авдіївці, ще двоє людей отримали поранення

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