Масований обстріл Курахового на Донеччині: поранено людину, пошкоджено будинки
Унаслідок масованого обстрілу міста Курахове на Донеччині 13 січня отримала поранення людина, пошкоджено приватні будинки й багатоповерхівки
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахового. У місті пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства", – написав він.
Голова ОВА додав, що Курахове вже кілька тижнів є одним із тих міст, які найбільше потерпають від російських окупантів. зокрема, в ніч проти 13 січня в Кураховому було пошкоджено 3 будинки.
- 11 січня російські загарбники також обстріляли місто Курахове на Донеччині. Внаслідок цього пошкодження зазнали домівки мирних жителів, адмінбудівлі та підприємство
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Упродовж доби 12 січня загарбники вбили двох мирних жителів Донеччини: у Благодатному та Авдіївці, ще двоє людей отримали поранення
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