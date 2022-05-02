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Масові заворушення під час першотравневих протестів у Франції, заарештовано 54 людини, - Reuters

2 травня, 2022 понедiлок
06:59
Світ

У Парижі під час першотравневих протестів було заарештовано 54 людини, поліція застосувала сльозогінний газ

Про це повідомляє Reuters.

За попередніми даними, по всій Франції за останню добу відбулися протести на честь першого травня. Тисячі вимагали підвищення заробітньої платні та виступали проти намірів президента Емманюеля Макрона щодо підвищення пенсійного віку.

БІльшість акцій протесту були мирними, проте у Парижі спалахували заворушення, у ході яких правоохоронці заарештували 54 людини, у тому числі жінку, яка напала на пожежника.
Крім того, поліція застосувала сльозогінний газ, аби відтіснити анархістів із організації "Чорний блок", які під час протесту розгромили ресторан McDonald's на площі Леона Блюма і розбили вікна кількох агентств нерухомості, підпаливши сміттєві баки поряд.
У ході сутичок було поранено 8 поліцейських.

У Парижі та інших містах, включаючи Лілль, Нант, Тулузу та Марсель, було організовано близько 250 мітингів. Загалом по всій країні протестували 116,5 тис. людей, у тому числі 24 тис. у столиці.
У французькій столиці до профспілкових протестувальників приєдналися політичні діячі – переважно з лівих – та кліматичні активісти.
Багато хто критикував політику президента.

"Важливо показати Макрону та всьому політичному світу, що ми готові захищати наші соціальні права", – повідомив 10-річний студент-протестувальник Джошуа Антунес.
Крім того, президента Франції звинувачували в "бездіяльності" щодо екологічних питань.
Учасники маршу несли банери з написами "Пенсія до артриту" та "Макрон, геть".
 

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Новини
Франція
протести
Емманюель Макрон
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