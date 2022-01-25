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Майже дві третини українців вважають дії влади недостатніми для забезпечення захисту держави, - Український інститут майбутнього

25 січня, 2022 вiвторок
19:31
війна з Росією

64% українців вважають дії чинної влади недостатніми для забезпечення захисту України

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Українського інституту майбутнього, проведеного спільно з соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Зокрема, на питання про достатність дій влади для захисту країни 47% респондентів відповіли "скоріше ні", ще 17% - "точно ні".

Достатніми дії влади вважають 36%: "скоріше так" відповіли 31% опитаних, "однозначно так" - 5%.

Крім того, 97% опитаних знають про те, що РФ нарощує сили на кордонах з Україною. 33% впевнені, що існує реальна та серйозна загроза нападу Росії на Україну. 37% вважають, що таким чином РФ намагається тиснути на Захід, щоб країни НАТО гарантували невключення України до Північноатлантичного альянсу.

Вступ України до НАТО підтримують 64% опитаних: "повністю підтримую" відповіли 40%, "скоріше підтримую" - 24%.

Водночас 17% висловилися проти приєднання до Альянсу: 8% відповіли "скоріше не підтримую", 9% - "зовсім не підтримую".

Нагадаємо, 56% опитаних заявили про готовність долучитися до територіальної оборони, з них 37% відповіли "скоріше так", 19% - "однозначно так". Негативно на це питання відповіли загалом 44% респондентів.

Опитування проводилося з 1 по 23 січня 2022 року по всій території України (крім міст на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької та Луганської області, окупованої АР Крим). Обсяг вибірки склав 1200 респонденти.

Методологія - онлайн-опитування по інтерактивній структурованій анкеті, посилання на яку відправлялося потенційним респондентам з бази даних

Дизайн вибірки - багатоступенева, комбінована - пропорційно стратифікована за регіонами, з квотним скринінгом на щаблі відбору респондента. Вибірка репрезентує доросле населення України інтернет-користувачів віком 18 років та старше. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.

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