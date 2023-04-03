McDonald's тимчасово закриває свої офіси в США і планує оголосити про скорочення працівників, - WSJ

Про це інформує Wall Street Journal.

McDonald's минулого тижня розіслала своїм працівникам у США та деяким міжнародним співробітникам внутрішній електронний лист. У ньому компанія попросила їх попрацювати вдома з понеділка по середу. Це необхідно для того, щоб вона могла ухвалити низку кадрових рішень.

Також McDonald's попросила працівників скасувати всі особисті зустрічі з продавцями та іншими сторонніми сторонами в штаб-квартирі.

"Упродовж тижня, починаючи з 3 квітня, ми оприлюднимо ключові рішення, пов’язані з ролями та рівнями персоналу в організації", - ідеться у листі.

Водночас не повідомляється, скількох працівників планують звільнити.