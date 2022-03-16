Мега-яхту гендиректора "Роснефті" вартістю $600 млн затримали в Іспанії

Про це повідомляє Reuters.



За попередніми даними іспанська влада затримала мега-яхту під назвою «Crescent», що пришвартована в порту Таррагона в Каталонії.



Поліція повідомила, що судно вартістю $600 млн імовірно належить Ігорю Сєчіну, керівнику російського нафтового гіганта "Роснефть".



З недавніх пір, Сєчін перебуває під санкціями ЄС через вторгнення РФ в Україну.



За даними сайту моніторингу Marine Traffic, 135-метрова яхта, яку фахівці називають однією з найбільших у світі, пливе під прапором острова Кайман і прибула до Іспанії з Італії в листопаді 2021 року.

Нагадаємо, що нещодавно у Франції було заарештовано ще одну яхту Сєчіна.

Російський олігарх Усманов втратив найдорожчу у світі суперяхту.