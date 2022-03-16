Мега-яхту гендиректора "Роснефті" вартістю $600 млн затримали в Іспанії
В Іспанії затримали мега-яхту гендиректора "Роснефті" Ігоря Сєчіна вартістю $600 млн
Про це повідомляє Reuters.
За попередніми даними іспанська влада затримала мега-яхту під назвою «Crescent», що пришвартована в порту Таррагона в Каталонії.
Поліція повідомила, що судно вартістю $600 млн імовірно належить Ігорю Сєчіну, керівнику російського нафтового гіганта "Роснефть".
З недавніх пір, Сєчін перебуває під санкціями ЄС через вторгнення РФ в Україну.
За даними сайту моніторингу Marine Traffic, 135-метрова яхта, яку фахівці називають однією з найбільших у світі, пливе під прапором острова Кайман і прибула до Іспанії з Італії в листопаді 2021 року.
- Нагадаємо, що нещодавно у Франції було заарештовано ще одну яхту Сєчіна.
- Російський олігарх Усманов втратив найдорожчу у світі суперяхту.
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