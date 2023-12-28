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Головна рецепти Які страви приготувати на Новий рік (2024). Допоможемо вам скласти меню та порадимо кілька смачних рецептів
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Які страви приготувати на Новий рік (2024). Допоможемо вам скласти меню та порадимо кілька смачних рецептів

28 грудня, 2023 четвер
19:00
рецепти новорічний стіл

Рекомендуємо, щоб на новорічному столі були закуски, які гості з’їдають першими і тим самим готуються до прийому інших смаколиків. Також пропонуємо новорічний салат, основну страву та десерт

Канапе з огірком і лососем

рецепт Канапе з лососем

Інгредієнти:

  • житній хліб
  • лосось
  • огірок
  • сир
  • лимон

Покроковий рецепт приготування канапе:

  • наріжте житній хліб невеличкими квадратиками
  • змастіть їх розім’ятим сиром (бажано сир брати більшої жирності)
  • на змащений хлібець покладіть шматочок огірка
  • на огірок – невеличкий слайс лосося
  • збризніть краплею лимона
  • додайте дрібочку меленого перцю
  • прикрасьте зеленню.

Закуска на Новий рік 

Інгредієнти:

  • картопля – 7 штук
  • вершкове масло – 50 г
  • 2 яйця
  • 1 столова ложка борошна з гіркою
  • сухарі для панірування
  • спеції
  • олія для смаження
  • трішки нашаткованої зелені.

Покроковий рецепт приготування новорічної закуски:

  • відваріть картоплю 
  • розімніть її у пюре
  • додайте трішки олії
  • додайте 2 яйця та зелень
  • перемішайте 
  • доведіть спеціями до смаку
  • додайте трішки борошна
  • сформуйте невеликі кульки
  • обваляйте їх в сухарях
  • обсмажте до золотистого кольору у фритюрниці або ж у каструлі.

Салат на Новий рік (з ананасом, куркою та шампіньйонами)

Інгредієнти:

  • куряче філе – 300 г
  • твердий сир – 100 г
  • яйця – 5 шт.
  • печериці – 200 г
  • ананас – 200 г
  • огірки – 1 шт.
  • цибуля – 1 шт.
  • майонез – 100 г
  • рослинна олія – 20 г
  • сіль – на смак.

Покроковий рецепт приготування новорічного салату:

  • відварити яйця та куряче філе
  • дати остигнути
  • цибулю очистіть від лушпиння
  • промийте в холодній воді 
  • дрібно наріжте
  • печериці промийте 
  • наріжте скибочками
  • на гарячу сковороду налийте трохи олії 
  • обсмажте гриби разом із цибулею 5 хв. 
  • не забувайте помішувати
  • гриби трохи підсоліть під час смаження
  • обсмажені гриби повністю остудіть
  • для складання салату використовуйте кулінарне кільце (16-20 см)
  • поставте кільце на широке блюдо
  • куряче філе дрібно наріжте і викладіть у кільце першим шаром салату
  • трохи притисніть м’ясо, щоб воно лягло щільніше
  • цей шар та всі наступні змащуйте майонезом
  • викладіть обсмажені гриби
  • огірок помийте, наріжте маленькими кубиками
  • викладіть нарізані огірки у форму, трохи притискаючи їх
  • яйце очистіть від шкаралупи й натріть на тертці
  • рівномірним шаром розподіліть терті яйця по салату
  • з консервованих ананасів злийте рідину
  • ананаси наріжте дрібними кубиками 
  • викладіть наступним шаром
  • останнім шаром викладіть сир
  • натріть його на дрібній тертці 
  • рівномірно розподіліть по всій поверхні салату
  • покладіть салат у холодильник на кілька годин
  • перед подачею зніміть із салату кільце
  • прикрасьте салат зеленню та подавайте до столу.

Основна страва на Новий 2024 рік

Запечена риба із соусом

Інгредієнти:

  • сьомга
  • гарбуз
  • картопля
  • крем-сир
  • приправи

Для соусу візьміть:

  • зелену цибулю
  • селеру
  • йогурт
  • сіль 
  • лимонний сік

Рецепт приготування запеченої риби з соусом:

  • візьміть приправи для риби та сіль і обробіть ними рибу
  • картоплю присоліть
  • гарбуз наріжте на скибочки та трохи посипте цукром
  • змішайте вершки, часник та крем-сир
  • покладіть рибу, картоплю та гарбуз у фольгу
  • зверху полийте сиром-вершками
  • запікайте до повної готовності (близько 40 хв.)
  • викладіть на тарілку та подавайте із соусом, зробленим на основі йогурту.

Новорічний десерт (чизкейк із сиру та банана по-домашньому)

Інгредієнти:

  • 200 грамів кисломолочного сиру
  • 5 штук бананів 
  • 1 куряче яйце
  • 2 столові ложки борошна
  • 4 столові ложки цукру.

Покроковий рецепт приготування:

  • банани за допомогою блендера збийте у пюре
  • в окремій мисці виделкою розімніть сир
  • додайте в нього яйце та борошно
  • все це перемішайте
  • бананове пюре викладіть у сирну масу 
  • перемішайте
  • викладіть у форму 
  • запікайте близько 20 хв. при температурі 180 градусів
  • зверху повинна утворитись рум’яна скоринка
  • після готовності, зверху ви вже можете прикрасити сирно-банановий чизкейк на ваш смак. Наприклад: можна полити топленим шоколадом, або подати з вершками, перемішаними зі шматочками банана, або ж з домашнім згущеним молоком.

Щасливого Нового 2024 року!


 
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