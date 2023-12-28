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Які страви приготувати на Новий рік (2024). Допоможемо вам скласти меню та порадимо кілька смачних рецептів
Рекомендуємо, щоб на новорічному столі були закуски, які гості з’їдають першими і тим самим готуються до прийому інших смаколиків. Також пропонуємо новорічний салат, основну страву та десерт
Канапе з огірком і лососем
Інгредієнти:
- житній хліб
- лосось
- огірок
- сир
- лимон
Покроковий рецепт приготування канапе:
- наріжте житній хліб невеличкими квадратиками
- змастіть їх розім’ятим сиром (бажано сир брати більшої жирності)
- на змащений хлібець покладіть шматочок огірка
- на огірок – невеличкий слайс лосося
- збризніть краплею лимона
- додайте дрібочку меленого перцю
- прикрасьте зеленню.
Закуска на Новий рік
Інгредієнти:
- картопля – 7 штук
- вершкове масло – 50 г
- 2 яйця
- 1 столова ложка борошна з гіркою
- сухарі для панірування
- спеції
- олія для смаження
- трішки нашаткованої зелені.
Покроковий рецепт приготування новорічної закуски:
- відваріть картоплю
- розімніть її у пюре
- додайте трішки олії
- додайте 2 яйця та зелень
- перемішайте
- доведіть спеціями до смаку
- додайте трішки борошна
- сформуйте невеликі кульки
- обваляйте їх в сухарях
- обсмажте до золотистого кольору у фритюрниці або ж у каструлі.
Салат на Новий рік (з ананасом, куркою та шампіньйонами)
Інгредієнти:
- куряче філе – 300 г
- твердий сир – 100 г
- яйця – 5 шт.
- печериці – 200 г
- ананас – 200 г
- огірки – 1 шт.
- цибуля – 1 шт.
- майонез – 100 г
- рослинна олія – 20 г
- сіль – на смак.
Покроковий рецепт приготування новорічного салату:
- відварити яйця та куряче філе
- дати остигнути
- цибулю очистіть від лушпиння
- промийте в холодній воді
- дрібно наріжте
- печериці промийте
- наріжте скибочками
- на гарячу сковороду налийте трохи олії
- обсмажте гриби разом із цибулею 5 хв.
- не забувайте помішувати
- гриби трохи підсоліть під час смаження
- обсмажені гриби повністю остудіть
- для складання салату використовуйте кулінарне кільце (16-20 см)
- поставте кільце на широке блюдо
- куряче філе дрібно наріжте і викладіть у кільце першим шаром салату
- трохи притисніть м’ясо, щоб воно лягло щільніше
- цей шар та всі наступні змащуйте майонезом
- викладіть обсмажені гриби
- огірок помийте, наріжте маленькими кубиками
- викладіть нарізані огірки у форму, трохи притискаючи їх
- яйце очистіть від шкаралупи й натріть на тертці
- рівномірним шаром розподіліть терті яйця по салату
- з консервованих ананасів злийте рідину
- ананаси наріжте дрібними кубиками
- викладіть наступним шаром
- останнім шаром викладіть сир
- натріть його на дрібній тертці
- рівномірно розподіліть по всій поверхні салату
- покладіть салат у холодильник на кілька годин
- перед подачею зніміть із салату кільце
- прикрасьте салат зеленню та подавайте до столу.
Основна страва на Новий 2024 рік
Запечена риба із соусом
Інгредієнти:
- сьомга
- гарбуз
- картопля
- крем-сир
- приправи
Для соусу візьміть:
- зелену цибулю
- селеру
- йогурт
- сіль
- лимонний сік
Рецепт приготування запеченої риби з соусом:
- візьміть приправи для риби та сіль і обробіть ними рибу
- картоплю присоліть
- гарбуз наріжте на скибочки та трохи посипте цукром
- змішайте вершки, часник та крем-сир
- покладіть рибу, картоплю та гарбуз у фольгу
- зверху полийте сиром-вершками
- запікайте до повної готовності (близько 40 хв.)
- викладіть на тарілку та подавайте із соусом, зробленим на основі йогурту.
Новорічний десерт (чизкейк із сиру та банана по-домашньому)
Інгредієнти:
- 200 грамів кисломолочного сиру
- 5 штук бананів
- 1 куряче яйце
- 2 столові ложки борошна
- 4 столові ложки цукру.
Покроковий рецепт приготування:
- банани за допомогою блендера збийте у пюре
- в окремій мисці виделкою розімніть сир
- додайте в нього яйце та борошно
- все це перемішайте
- бананове пюре викладіть у сирну масу
- перемішайте
- викладіть у форму
- запікайте близько 20 хв. при температурі 180 градусів
- зверху повинна утворитись рум’яна скоринка
- після готовності, зверху ви вже можете прикрасити сирно-банановий чизкейк на ваш смак. Наприклад: можна полити топленим шоколадом, або подати з вершками, перемішаними зі шматочками банана, або ж з домашнім згущеним молоком.
Щасливого Нового 2024 року!
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