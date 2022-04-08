Мета російських фашистів і нелюдів – знищення українців. Якщо програє Україна – програє Захід, - тренер "Динамо" U-19 Костюк

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



За словами тренера, війна в Україні - це геноцид нашого народу.



"Стала зрозумілою мета російських фашистів і нелюдів – це знищення українців як нації. Це геноцид українського народу. І поки світові лідери вагаються у прийнятті рішень, від яких залежить подальша доля України, ці фашисти продовжують вбивати, катувати, розстрілювати мирних жителів, ґвалтувати жінок і дітей у нашій країні. І всі ці звірства підтримуються керівництвом цієї недокраїни Росії. Для перемоги у війні Україні потрібна зброя. У необмеженій кількості. Припиніть споживати російський газ і нафту. Якщо програє Україна – програє Захід. Хочу, щоб усі почули це", – сказав головний тренер "Динамо" U-19 Ігор Костюк.

9 квітня донецький "Шахтар" розпочне серію благодійних матчів під патронатом МЗС України.

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