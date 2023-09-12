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Головна Культура Метрополітен-опера у США замовила виставу про викрадених Росією українських дітей

Метрополітен-опера у США замовила виставу про викрадених Росією українських дітей

12 вересня, 2023 вiвторок
14:56
Культура діти-актори зі Львова

Метрополітен-опера у США замовила виставу українського композитора Максима Коломійця та американського драматурга Джорджа Бранта, натхненну розповідями матерів, чиїх дітей викрали росіяни під час війни

Про це пише The New York Times.

Твір розповість історію матері, яка вирушає в довгу й небезпечну подорож, щоб врятувати свою доньку, яку утримують у таборі в Криму.

Зазначається, що хоча персонажі опери є вигаданими, історія заснована на реальних розповідях українських матерів, які описали свою подорож на окуповану Росією територію та назад, щоб повернути своїх дітей.

Пітер Ґелб, генеральний менеджер Метрополітен-опери зазначив, що метою було "культурно підтримати Україну в її боротьбі за свободу".

"Я не можу придумати кращого способу зробити це, ніж мати оперу, яка фактично документує аспект війни, який підкреслює індивідуальний героїзм українського народу перед обличчям найжахливіших звірств та обставин", - каже він.

Композитор Максим Коломієць розповів, що відчуває "відповідальність створити щось велике і показати щось дуже гідне про свою країну". Він наглосив, що таким чином хоче привернути увагу до проблеми депортації дітей.

"Мета полягає не лише в тому, щоб привернути увагу до України, а й пролити світло на подібні ситуації в усьому світі, коли матері зазнають величезних страждань, намагаючись захистити своїх дітей. Я хочу, щоб люди співчували цьому болю та використовували будь-яку можливість на різних рівнях, щоб запобігти виникненню такого болю", - каже він.

Драматург Джордж Брант своєю чергою сказав, що сподівається "зробити невеликий внесок у справу України, оскільки вона стикається з цим приголомшливим викликом своєму існуванню".

Метрополітен-опера планує випустити виставу до 2027 чи 2028 року.

В опері також візьмуть участь працівники Save Ukraine, однієї з кількох благодійних організацій, яка допомагає матерям знаходити своїх дітей.

"Я відчуваю, що є тисячі історій, які можна і слід розповісти про цей конфлікт, але ця, здається, передала як масштаб жаху, з яким стикаються українці, так і мужність і стійкість цього народу", - додав Брант.

"Історія має щасливий кінець. І для нас дуже важливо мати щасливий кінець прямо зараз", - коментує композитор Коломієць.

Видання зазначає, що ідея замовити оперу українського композитора виникла під час минулорічної зустрічі Ґелба та першої леді України Олени Зеленської. Загалом, Метрополітен-опера отримала 72 заявки від композиторів.

Ґелб розповів, що установа обрала Коломійця через його досвід роботи в опері, а також глибоке розуміння українських музичних традицій. Олена Зеленська також високо оцінила проект, зазначивши в заяві, що "біль українських матерів, який повинен почути світ, буде почутий".

Метрополітен-опера була однією з перших культурних організацій, яка оголосила після повномасштабного вторгнення Росії, що не буде залучати виконавців або інституції, які підтримували Путіна. Вона також розірвала зв’язки з однією зі своїх найбільших зірок, російською сопрано Анною Нетребко.

Пізніше установа допомогла у створенні Ukrainian Freedom Orchestra - ансамблю біженців та артистів, які втекли від війни.

  • Метрополітен-опера та Польська національна опера у липні 2022 року організували "Український оркестр свободи" з метою допомогти українським артистам.
музика
США
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