Ми маємо дикунство на українсько-польському кордоні, - журналіст Сієрант

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Деякі водії вантажівок з пустими машинами чекають 2-3 тижні, щоб повернутися з української сторони на польський бік. За багатьох прохань зі сторони українців та поляків ані одна зі сторін не вміла домовитися, аби виділити смугу для тих, хто перетинає кордон без вантажу. Зараз провести на кордоні 2-3 дні - це нічого у порівнянні з двома тижнями. І у цьому також є недоліки. Я завжди говорив, що ми маємо дикунство на українсько-польському кордоні, і буду дотримуватися тих слів, і далі критикуватиму", - прокоментував польський журналіст.

За його словами, він протягом 15 років регулярно перетинає кордон між Польщею та Україною, і жодного разу не помітив, щоб там щось змінювалося ні по один, ні по другий бік.

"Я не знаю, чим це можна пояснити. Треба питати людей, які за це відповідають. Щобільше, їм за це платять державні кошти, щоб вони були управлінцями, менеджерами, начальниками тих пунктів пропуску. Але всі вони не змогли зробити цивілізованого кордону для пересічних громадян, я вже не кажу про бізнес. Як ми хочемо бути сильними економічно у співпраці, коли зі своїм власним кордоном між Польщею та Україною не можемо деяких питань вирішити", - резюмував Марек Сієрант.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч із Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада в Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.

13 листопада Україна проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.