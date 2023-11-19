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"Ми не байдужі!" У Варшаві пройшов марш на підтримку Ізраїлю

19 листопада, 2023 неділя
22:01
Новини марш на підтримку Ізраїлю у Варшаві

У неділю, 19 листопада 2023 року, у Варшаві пройшла демонстрація на підтримку Ізраїлю у війні з терористичним угрупуванням ХАМАС та проти антисемітизму

Захід, організований посольством Ізраїлю, розпочався о 14:00 на Замковій площі. Учасники маршу з польськими та ізраїльськими державними прапорами в руках рушили до Рондо де Голля, співаючи єврейські пісні, розповідає портал Onet.pl.

"Ми не байдужі до зла, тероризму та антисемітизму. До зла, яке сталося 7 жовтня в Ізраїлі, і до антисемітизму тут, у Варшавію Ми хочемо чітко сказати: антисемітські організації більше ніколи не отримають державних грошей", - заявив під час акції голова польсько-ізраїльської парламентської групи, депутат Сейму Польщі Міхал Щерба ("Громадянська коаліція").

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Окрім нього на демонстрацію також прийшли парламентарі Анна Марія Жуковська, Катажина Пєкарська та Владислав Бартошевський молодший, а також віцемер Варшави Томаш Братек.

марш на підтримку Ізраїлю у Варшаві

Фото: Reuters


марш на підтримку Ізраїлю у Варшаві

Фото: Reuters

 

"7 жовтня цього року звуки сирен розбудили багатьох жителів Ізраїлю. Це також розбудило членів моєї родини, які живуть поблизу Єрусалиму. Це був найжахливіший день для ізраїльського народу з часів Голокосту. Джихадисти спалювали і вбивали чоловіків, жінок і дітей, немовлят і людей похилого віку, тих, хто пережив Голокост," - нагадав з чого почалася нинішня війна посол Ізраїлю у Польщі Яків Лівне.

Дипломат зазначив, що "для цих нових нацистів Ізраїль - це лише початок".

"Вони мають намір знищити західну культуру, якою ми її знаємо. Вони вірять, як колись нацисти, що наші цінності, гуманізм, віра та мораль послаблюють нас. Вони вважають, що це робить нас неспроможними їм протистояти. Вони вірять, що світ не дозволить знищити ХАМАС так, як було знищено ІДІЛ і Аль-Каїду. Вони вважають, що західний світ боягузливий, а антисемітизм сильніший. Дорогі друзі: вони неправі!", - наголосив очільник дипмісії.

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