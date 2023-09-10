"Ми повинні формувати потужну систему ППО": генерал Маломуж про розгортання Росією нового етапу війни
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж прокоментував розгортання Росією нового етапу війни
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Ми вже понад рік говоримо про те, що Росія готує новий етап війни. Вона готує стратегічні резерви та знаковим було засідання колегії міноборони Росії на чолі з Путіним у грудні 2022 року, де вони визначили мобілізацію до 1 млн 200 тис. осіб, де залучили всі види військово-промислового комплексу: стягування резервів підключаючи отримання боєприпасів ракетних систем країн своїх партнерів, таких як Іран, Північна Корея, Африка", - сказав він.
Окрім цього, Маломуж зазначив, що РФ також повертає ті ресурси, які вона у свій час перепродавала.
"Тобто ми бачимо оці намагання. Розвідка сьогодні говорить постфактум. У нас дійсно були такі знання, що день і ніч працюють ці заводи, вони ще не мають тих ресурсів, щоб швидко все зробити, але поступово нарощують", - зазначив генерал Маломуж.
Він наголосив, що сьогодні Україні протистоїть армія не просто тактичного рівня, а стратегічного, де вони мають на території нашої держави понад 400 тис. тільки вояків та величезну кількість техніки.
"У Росії на всій території в лісах на складах десятки мільйонів боєприпасів різних типів. Вони зараз їх реабілітують і кидають на фронт - виробляють нові, менше, але виробляють. Росія розгорнула всі сили проти нас. Тобто ми повинні це враховувати, формувати потужну систему ППО відносно захисту наших міст, включаючи критичну інфраструктуру. Це і системи ППО, але захист безпосередньо об'єктів, які повинні бути захищеними, й бетонні укріплення", - додав генерал.
- Станом на 10 вересня 2023 року для атак по українських населених пунктах Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону.
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