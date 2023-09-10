"Ми повинні формувати потужну систему ППО": генерал Маломуж про розгортання Росією нового етапу війни

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми вже понад рік говоримо про те, що Росія готує новий етап війни. Вона готує стратегічні резерви та знаковим було засідання колегії міноборони Росії на чолі з Путіним у грудні 2022 року, де вони визначили мобілізацію до 1 млн 200 тис. осіб, де залучили всі види військово-промислового комплексу: стягування резервів підключаючи отримання боєприпасів ракетних систем країн своїх партнерів, таких як Іран, Північна Корея, Африка", - сказав він.

Окрім цього, Маломуж зазначив, що РФ також повертає ті ресурси, які вона у свій час перепродавала.

"Тобто ми бачимо оці намагання. Розвідка сьогодні говорить постфактум. У нас дійсно були такі знання, що день і ніч працюють ці заводи, вони ще не мають тих ресурсів, щоб швидко все зробити, але поступово нарощують", - зазначив генерал Маломуж.

Він наголосив, що сьогодні Україні протистоїть армія не просто тактичного рівня, а стратегічного, де вони мають на території нашої держави понад 400 тис. тільки вояків та величезну кількість техніки.

"У Росії на всій території в лісах на складах десятки мільйонів боєприпасів різних типів. Вони зараз їх реабілітують і кидають на фронт - виробляють нові, менше, але виробляють. Росія розгорнула всі сили проти нас. Тобто ми повинні це враховувати, формувати потужну систему ППО відносно захисту наших міст, включаючи критичну інфраструктуру. Це і системи ППО, але захист безпосередньо об'єктів, які повинні бути захищеними, й бетонні укріплення", - додав генерал.