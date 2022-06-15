Ми зосереджені на тому, щоб бути на крок попереду, забезпечити необхідне озброєння й допомогти українцям побороти вторгнення Росії, – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що союзники і партнери Альянсу працюють над тим, щоб допомогти Україні у війні з Росією
Про це він сказав у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під час брифінгу перед зустріччю Контактної групи з підтримки України.
Відповідаючи на запитання щодо того, чи достатньо озброєння НАТО надає Україні, Єнс Столтенберг зазначив, що сьогодні зустрінеться, щоб обговорити це питання з міністром оборони України.
"Ми зустрінемося з міністром оборони України сьогодні й обговоримо конкретно, що ми можемо покращити в допомозі, яку ми їм можемо надати. Залучимо наших союзників і партнерів, щоб підкреслити, що ми зробили і ще можемо зробити, адже ми допомагаємо Україні з 2014 року".
Столтенберг наголосив, що нині Збройні Мили Україні набагато краще навчені й озброєні, ніж у 2014 році, коли розпочалася анексія Криму.
Генсек НАТО запевнив: Альянс розуміє, що нині потрібно вживати додаткових заходів від наших союзників і партнерів у рамках передового озброєння, оборонних систем і навчань українських солдатів.
"Завжди важливо мати конкретну координацію всіх наших зусиль стосовно того, яких видів озброєння необхідно надати Україні зараз, що є пріоритетом, аби здобути перевагу на полі бою. Тому важливими є зустрічі, як-от сьогодні з міністром оборони України Резніковим і контактною групою від ЄС. Ми зосереджені на тому, щоб бути на крок попереду, забезпечувати необхідне озброєння, а також допомагати українцям Україні побороти це вторгнення Росії", – додав Столтенберг.
- 15 червня в Брюсселі відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України, яке зібрало представників оборонних відомств близько 50 країн, що так чи інакше забезпечують підтримку ЗСУ в умовах російської агресії
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