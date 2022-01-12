Мілітаризація свідомості дітей, виховання імперського мислення: в Україну не пустили книжки з символікою силовиків РФ і комуністів

Про це інформує пресслужба Держкомтелерадіо.



"Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України. Дитячі книжки російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2-3 года)" розраховані на найменших читачів", - ідеться в повідомленні.



У Комітеті пояснили, що книжки містять символіку країни-агресора, її силових і військових структур, символіка комуністичного режиму.



Фахівці назвали цю літературу яскравим прикладом російської пропаганди, покликаної мілітаризувати дитячу свідомість, виховувати імперського мислення, лояльного та схвального ставлення до воєн і конфліктів, які розв’язує Росія проти інших країн світу.

Нагадаємо, раніше до України не дозволили ввезти з РФ п'ять дитячих книг, які оспівували російську армію.

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