Мілітаризація свідомості дітей, виховання імперського мислення: в Україну не пустили книжки з символікою силовиків РФ і комуністів
Державний комітет телебачення та радіомовлення заборонив українському імпортеру ввозити три книжки, що містять російську та комуністичну пропаганду
Про це інформує пресслужба Держкомтелерадіо.
"Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України. Дитячі книжки російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2-3 года)" розраховані на найменших читачів", - ідеться в повідомленні.
У Комітеті пояснили, що книжки містять символіку країни-агресора, її силових і військових структур, символіка комуністичного режиму.
Фахівці назвали цю літературу яскравим прикладом російської пропаганди, покликаної мілітаризувати дитячу свідомість, виховувати імперського мислення, лояльного та схвального ставлення до воєн і конфліктів, які розв’язує Росія проти інших країн світу.
- Нагадаємо, раніше до України не дозволили ввезти з РФ п'ять дитячих книг, які оспівували російську армію.
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