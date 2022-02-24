Міненерго: на Трипільській ТЕС стався вибух, зв'язку з Каховською ГЕС немає, усі АЕС України працюють у штатному режимі

Про це повідомляють пресслужба Міненерго та міністр енергетики України Герман Галущенко.



Міністр зазначив, що енергосистема працює надійно: атомна генерація працює, як і планувалося (в роботі 13 з 15 блоків АЕС). Теплова та гідро-генерація також працюють штатно.



За його словами, немає зв’язку з Каховською ГЕС.



"За нашими останніми даними, російські війська зайшли туди, але вони її не обстрілювали, вони там перебувають фізично. ГЕС наразі працює", - сказав він.



Галущенко нагадав, що раніше через бойові дії відключили Луганську ТЕС, тому що в неї влучив снаряд, і вона з 21 лютого "сіла на нуль".



"Ми її відключили. Тобто зараз всі станції працюють, крім Луганської ТЕС", - зазначив міністр енергетики.



Галущенко запевнив, що немає жодних підстав думати, що без світла можуть залишитися райони, міста або області.



"Сьогодні вночі в 00:00 ми повністю відключилися від енергосистеми з Російською Федерацією та Білоруссю. Українська енергосистема зараз працює в ізольованому режимі. І ми не експортуємо електроенергію зараз. Працюємо автономно і спокійно", - додав він.

Нагадаємо, 2 лютого експерт з енергетичних питань Олексій Хабатюк заявив, що Україна має запас палива для атомних електростанцій на півтори року, тому проблем з паливом через загострення ситуації з боку РФ навіть у разі роботи всіх енергоблоків АЕС не буде.

Раніше НАЕК "Енергоатом" повідомляв, що всі атомні електростанції України - Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська - вранці 24 лютого працюють у штатному режимі.

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