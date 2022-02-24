Міненерго: на Трипільській ТЕС стався вибух, зв'язку з Каховською ГЕС немає, усі АЕС України працюють у штатному режимі
Міністерство енергетики України повідомило про вибух на Трипільській ТЕС, ця та інші теплоелектростанції України працюють, окрім Луганської ТЕС, тому що її відключили раніше через бойові дії
Про це повідомляють пресслужба Міненерго та міністр енергетики України Герман Галущенко.
Міністр зазначив, що енергосистема працює надійно: атомна генерація працює, як і планувалося (в роботі 13 з 15 блоків АЕС). Теплова та гідро-генерація також працюють штатно.
За його словами, немає зв’язку з Каховською ГЕС.
"За нашими останніми даними, російські війська зайшли туди, але вони її не обстрілювали, вони там перебувають фізично. ГЕС наразі працює", - сказав він.
Галущенко нагадав, що раніше через бойові дії відключили Луганську ТЕС, тому що в неї влучив снаряд, і вона з 21 лютого "сіла на нуль".
"Ми її відключили. Тобто зараз всі станції працюють, крім Луганської ТЕС", - зазначив міністр енергетики.
Галущенко запевнив, що немає жодних підстав думати, що без світла можуть залишитися райони, міста або області.
"Сьогодні вночі в 00:00 ми повністю відключилися від енергосистеми з Російською Федерацією та Білоруссю. Українська енергосистема зараз працює в ізольованому режимі. І ми не експортуємо електроенергію зараз. Працюємо автономно і спокійно", - додав він.
- Нагадаємо, 2 лютого експерт з енергетичних питань Олексій Хабатюк заявив, що Україна має запас палива для атомних електростанцій на півтори року, тому проблем з паливом через загострення ситуації з боку РФ навіть у разі роботи всіх енергоблоків АЕС не буде.
- Раніше НАЕК "Енергоатом" повідомляв, що всі атомні електростанції України - Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська - вранці 24 лютого працюють у штатному режимі.
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