Міненерго: упродовж лютого-березня до України доставлять близько 700 тис. тонн вугілля

Про це він заявив під час брифінгу, передає Укрінформ.



"Уже зайшло 15 суден з енергетичним вугіллям. Ще планується у лютому-березні додатково близько 8 кораблів з вугіллям, які сумарно привезуть близько 700 тис. тонн", - повідомив міністр.



Він додав, що на складах ТЕС триває стабільне накопичення вугілля. Зараз там міститься 841 тис. тонн вугілля, "що дає можливість абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон".

Нагадаємо, у грудні до України прибули понад 80 тис. тонн вугілля з Австралії.

Ще 88 тис. тонн вугілля доставили з Колумбії.

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