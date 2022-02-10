Міненерго: упродовж лютого-березня до України доставлять близько 700 тис. тонн вугілля
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в лютому-березні до України прибудуть іще 8 суден з вугіллям
Про це він заявив під час брифінгу, передає Укрінформ.
"Уже зайшло 15 суден з енергетичним вугіллям. Ще планується у лютому-березні додатково близько 8 кораблів з вугіллям, які сумарно привезуть близько 700 тис. тонн", - повідомив міністр.
Він додав, що на складах ТЕС триває стабільне накопичення вугілля. Зараз там міститься 841 тис. тонн вугілля, "що дає можливість абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон".
- Нагадаємо, у грудні до України прибули понад 80 тис. тонн вугілля з Австралії.
- Ще 88 тис. тонн вугілля доставили з Колумбії.
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