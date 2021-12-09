Міненерго запропонувало збільшити видатки на зарплату шахтарям у 2021 році на 900 млн грн
Міненерго звернулося до міністерства фінансів з пропозицією збільшити видатки на виплату зарплати шахтарям у поточному році на 900 млн грн
Про це йдеться у пресрелізі Міненерго.
"В середу, 8 грудня, на держшахти було перераховано 300 млн грн для виплати зарплати гірникам. Ця сума - друга частина коштів, що були виділені відповідно до змін до Держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям. Водночас Міненерго вже звернулося до міністерства фінансів з пропозицією збільшити видатки на виплату зарплати шахтарям у поточному році на 900 млн грн", - повідомили в міністерстві.
Крім того, ще 90 млн грн планується перерозподілити за рахунок економії по інших бюджетних програмах міністерства. Відповідний проєкт розпорядження вже поданий на розгляд уряду.
Також Міненерго опрацьовує з Центренерго шляхи можливого додаткового авансування державних вугільних підприємств. Ці кошти можуть бути спрямовані на виплату заробітної плати.
- Нагадаємо, 11 листопада заступник голови Міненерго повідомив, що міністерство наразі не розглядає можливість запровадження віялових відключень.
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