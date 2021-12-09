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Міненерго запропонувало збільшити видатки на зарплату шахтарям у 2021 році на 900 млн грн

9 грудня, 2021 четвер
17:37
Суспільство Міненерго

​​​​​​​Міненерго звернулося до міністерства фінансів з пропозицією збільшити видатки на виплату зарплати шахтарям у поточному році на 900 млн грн

Про це йдеться у пресрелізі Міненерго.

"В середу, 8 грудня, на держшахти було перераховано 300 млн грн для виплати зарплати гірникам. Ця сума - друга частина коштів, що були виділені відповідно до змін до Держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям. Водночас Міненерго вже звернулося до міністерства фінансів з пропозицією збільшити видатки на виплату зарплати шахтарям у поточному році на 900 млн грн", - повідомили в міністерстві.

Крім того, ще 90 млн грн планується перерозподілити за рахунок економії по інших бюджетних програмах міністерства. Відповідний проєкт розпорядження вже поданий на розгляд уряду.

Також Міненерго опрацьовує з Центренерго шляхи можливого додаткового авансування державних вугільних підприємств. Ці кошти можуть бути спрямовані на виплату заробітної плати.

  • Нагадаємо, 11 листопада заступник голови Міненерго повідомив, що міністерство наразі не розглядає можливість запровадження віялових відключень.

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зарплата
Мінфін
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