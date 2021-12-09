Міненерго запропонувало збільшити видатки на зарплату шахтарям у 2021 році на 900 млн грн

Про це йдеться у пресрелізі Міненерго.



"В середу, 8 грудня, на держшахти було перераховано 300 млн грн для виплати зарплати гірникам. Ця сума - друга частина коштів, що були виділені відповідно до змін до Держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям. Водночас Міненерго вже звернулося до міністерства фінансів з пропозицією збільшити видатки на виплату зарплати шахтарям у поточному році на 900 млн грн", - повідомили в міністерстві.



Крім того, ще 90 млн грн планується перерозподілити за рахунок економії по інших бюджетних програмах міністерства. Відповідний проєкт розпорядження вже поданий на розгляд уряду.



Також Міненерго опрацьовує з Центренерго шляхи можливого додаткового авансування державних вугільних підприємств. Ці кошти можуть бути спрямовані на виплату заробітної плати.

Нагадаємо, 11 листопада заступник голови Міненерго повідомив, що міністерство наразі не розглядає можливість запровадження віялових відключень.