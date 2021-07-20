Мінфін продав ОВДП майже на 7,8 млрд грн

Про це передає пресслужба Мінфіну.

Інвесторам запропонували 5 випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій, запропонованих у євро, становив 1 рік.

"Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 7,5 млрд гривень.

Найбільший попит був зосереджений на 2-річних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 5,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому, середньозважені ставки за ОВДП залишились незмінними. Середньозважена дохідність 1-річних ОВДП склала 10,99%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,09%, 3-річних - 12,30%, 5-річних - 12,59%.

Водночас від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили €8 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП, номінованих у євро, склала 2,50% за 1-річними облігаціями.

За підсумками аукціонів до бюджету залучено 7 млрд 754 млн 209 тис. 756,8 грн.

Нагадаємо, у лютому портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності нерезидентів склав 100,2 млн грн.

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