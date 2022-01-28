Міністр культури Ткаченко закликав журналістів не "гратися" з інфоприводами, вигідними ворогу, та не розганяти паніку

Про це йдеться у матеріалі Liga.net.



"Журналістів не просто називають четвертою владою. Тож закликаю їх бути обережними в своїх висловах та категоричності в новинах. Не грайтеся з інфоприводами, що вигідні ворогу. Рейтинги рейтингами, але спекулювання на темі, яка бентежить чи лякає суспільство, - це те, на що розраховує ворог", - сказав Ткаченко.



Він зазначив, що постійне нагнітання інфополя новинами про начебто напад РФ змушує людей боятися замість того, щоб адекватно оцінювати ситуацію. Так втрачається довіра до державних інституцій, зникає віра у завтрашній день, що спричиняє ланцюгову реакцію, яка може призвести до дестабілізації в країні, сутичок та відсутності взаєморозуміння один із одним.



"Росія, крім військової підтримки конфліктів на території потрібних їй держав, перетворилася ще й на інформаційного терориста. Не вірте її фейкам. Незліченна кількість публікацій у Facebook, новини у ЗМІ про "тривожні валізки" та експертні думки про начебто можливий (черговий) напад РФ перетворюють інформаційне поле на спосіб впливу та емоційно тиснуть на українців", - написав міністр.



Він додав, що це те, чого добивається країна-агресор у своїй тактиці - "маніпуляціями в інфопросторі змусити нас панікувати в реальності, адже слабкість, яку спричиняє невпевненість у завтрашньому дні, не лише вибиває людей зі звичного ритму життя, а й масово впливає на ситуацію в країні".



"Те, що зараз відбувається, - гра з нами та нашою витримкою. І над нашою головною цінністю – об’єднаним суспільством", - переконаний Ткаченко.



Він закликав українців зберігати холодний розум та не впадати в паніку, не читати припущень і теорій, а читати офіційні джерела, фільтрувати дописи в соцмережах і новини в ЗМІ, не вестися на гучні заголовки, читати новину повністю.



"Зараз українська армія сильна, як ніколи раніше до цього. Збройні сили України посідають 22 місце зі 140 у рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower. Наші військові готові дати відсіч у будь-яку хвилину. Наша розвідка прораховує будь-які сценарії розвитку подій. Давайте мислити тверезо і діяти стратегічно та виважено. Реальна ситуація така: ми консолідована нація, і це не вигідно нашому східному сусіду. Ось і привід для залякувань", - наголосив міністр.

Нагадаємо, посольство США в Україні попереджає, що Кремль під гаслами про мир приховує підготовку до війни.