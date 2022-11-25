Про це повідомляє AFP.

Тепер міністри зустрінуться в першій половині грудня, щоб спробувати подолати ці розбіжності, сказав Йозеф Сікела, міністр промисловості і торгівлі Чехії, яка зараз головує в ЄС.

Декілька міністрів, які брали участь у зустрічі в четвер, зазначили, що пропозиція щодо обмеження ціни на газ, представлена ​​Єврокомісією лише два дні тому, була розроблена так, щоб її ніколи не використовувати.

Міністри енергетики Польщі та Іспанії назвали цю пропозицію "жартом". Міністр енергетики Греції Костас Скрекас заявив, що обмеження "насправді не є стелею" цін на газ, і "ми втрачаємо дорогоцінний час безрезультатно".

Запропонований Комісією ліміт ціни був скасований під тиском членів, включаючи Німеччину та Нідерланди, які побоювалися, що ліміт може перенаправити поставки газу на більш прибуткові ринки, особливо в Азію. Проте принаймні 15 країн ЄС — більш ніж половина блоку — хочуть певної форми дієвої стелі оптових цін на газ, щоб подолати кризу поставок, спричинену війною Росії в Україні.

Хоча Європейський Союз не заборонив російський газ, Кремль перекриває крани у відповідь на санкції, запроваджені Брюсселем після вторгнення Москви. Перед війною поставки російського газу становили понад 40 відсотків усього імпортованого газу до Європейського Союзу, причому Німеччина, яка була державою експорту, особливо його потребувала. Зараз цей показник впав до менш ніж 10 відсотків.

Але альтернативні джерела, як-от скраплений газ, що постачається зі Сполучених Штатів і Перської затоки, не можуть компенсувати дефіцит, і Європа стикається з дорогими рахунками за опалення взимку.

Комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон визнала розбіжності щодо обмеження цін перед зустріччю та зазначила, що міністри мають "право відкалібрувати різні параметри", якщо вони бажають, до їхньої наступної зустрічі, яка, ймовірно, буде призначена на 13 грудня.

План обмеження цін, якщо його ухвалять, почне діяти в січні. Це відбуватиметься разом із добровільною ініціативою для країн-членів ЄС скоротити споживання природного газу на 15% протягом зими.

У Євросоюзі очікують, що з 5 грудня почнуть діяти обмеження цін на російську нафту, які запровадила G7. 5 грудня ЄС перестане купувати нафту з РФ, а згодом, 5 лютого 2023 року, ця заборона торкнеться й російських нафтопродуктів.

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