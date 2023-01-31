Міністерство підтримало відповідні рекомендації народних депутатів за підсумками засідань профільних парламентських комітетів, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook

Крім того, за підсумками спільної наради Міноборони, Мінекономіки, СБУ та ДБР, яка відбулася під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вирішено створити спільну робочу групу щодо зміни системи харчування військовослужбовців.

Міністр повідомив, що вже дав відповідні доручення:

здійснити аналіз цін та процесу їхнього формування;

зменшити термін контракту з постачальниками;

розробити нові підходи, які будуть включати механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню (раціонів) зі збереження продуктового різноманіття, публікацію цін тощо.

"Ми застосуємо ці інструменти для підвищення прозорості закупівель не тільки для харчування, а і для речового майна, ПММ. Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі. Я буду особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати", - заявив Олексій Резніков.

Крім того, повідомив глава оборонного відомства, у міністерстві введене внутрішнє правило звірки всіх цін при укладанні контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

Також на сайті Міноборони (згодом, коли буде створено таку можливість – і на Prozorro) по факту укладеного контракту буде оприлюднено:

номер і дата укладання (для ідентифікації),

ціна за одиницю,

посилання на публічні технічні умови закупівлі (на сайті МО або в загальному доступі для ПММ, частково для харчування тощо).

Міністр також повідомив, що звернувся до Комітетів ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та з питань антикорупційної політики щодо проведення спільної наради стосовно механізмів змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю.

Також Олексій Резніков направив понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, що здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ з пропозицію провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки.

Нагадаємо, інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах, 21 січня оприлюднило одне з українських видань

У Міноборони назвали звинувачення такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова. 25 січня звільнено директора департаменту закупівель Хмельницького.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb