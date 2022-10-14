Місія персоналу ЗАЕС - зберегти для економіки України станцію, тому необхідно внести зміни у закон про колабораціонізм, - експертка з питань атомної енергетики Кошарна
Ольга Кошарна, експертка з питань атомної енергетики, зазначила, що український персонал ЗАЕС не зможе виконувати вказівки Енергоатому, коли поряд керівники від Росатому та наставлені дула автоматів російських військових
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
Ольга Кошарна прокоментувала ситуацію, у якій окупанти примушують працівників Запорізької АЕС підписувати контракти з Росатомом.
"Заяви Котіна (президент ДП НАЕК "Енергоатом" - ред.), що ні у якому випадку нічого не підписувати, і те, що Атомпрофспілка теж це повторює, ми з колом експертів не згодні з такою позицією. Тому, що український персонал не зможе виконувати вказівки Котіна, коли поряд керівники від Росатому та наставлені дула автоматів російських військових. З нашої точки зору, НАЕК "Енергоатом" повинен гарантувати якісь соціальні пільги для родин працівників ЗАЕС, збільшити заробітну плату персоналу станції, також внести зміни у закон про колабораціонізм. Місія українського персоналу зараз полягає у тому, щоб зберегти для економіки України непошкоджену та безпечну Запорізьку станцію", - зауважила експертка з питань атомної енергетики.
Ольга Кошарна не має сумнівів, що ЗАЕС буде звільнена ЗСУ, але не можна зараз наражати персонал на тортури.
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