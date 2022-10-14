Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



Ольга Кошарна прокоментувала ситуацію, у якій окупанти примушують працівників Запорізької АЕС підписувати контракти з Росатомом.



"Заяви Котіна (президент ДП НАЕК "Енергоатом" - ред.), що ні у якому випадку нічого не підписувати, і те, що Атомпрофспілка теж це повторює, ми з колом експертів не згодні з такою позицією. Тому, що український персонал не зможе виконувати вказівки Котіна, коли поряд керівники від Росатому та наставлені дула автоматів російських військових. З нашої точки зору, НАЕК "Енергоатом" повинен гарантувати якісь соціальні пільги для родин працівників ЗАЕС, збільшити заробітну плату персоналу станції, також внести зміни у закон про колабораціонізм. Місія українського персоналу зараз полягає у тому, щоб зберегти для економіки України непошкоджену та безпечну Запорізьку станцію", - зауважила експертка з питань атомної енергетики.



Ольга Кошарна не має сумнівів, що ЗАЕС буде звільнена ЗСУ, але не можна зараз наражати персонал на тортури.

11 жовтня головне управління розвідки МОУ інформувало, що на тимчасово окупованій ЗАЕС робітників змушують підписувати контракти з Росатомом, а до родин застосовують так звану фільтрацію

14 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти використовують ЗАЕС як базу для розміщення особового складу

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