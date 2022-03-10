"Міста, куди прийшло зло, не бачитимуть і сліду вторгнення РФ": Зеленський доручив уряду підготувати відбудову України кращими фахівцями

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.



Президент зазначив, що доручив уряду почати розробляти проєкти відновлення українських міст.



"Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо усі що зруйновано дуже швидко і дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна програма для відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку. Чернігів і Суми, Охтирка і Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення", - сказав Зеленський.



Президент пообіцяв, що до відновлення залучть найкращих архитекторів, а площа Свободи у Харкові, яку окупанти обстріляли ракетами, стане одним із головних туристичних об'єктів України.



"Найкращі архітектори, найкращі компанії, найкращі проекти. Для кожного міста! Я хочу сказати про це на прикладі Харкова. Нашого Харкова, який зараз переживає найстрашніші страждання, найстрашніші з часів Другої світової війни.Салтівка, Олексіївка... Можливо, більшості українців ці назви нічого не скажуть. Але харківʼяни почують. Площа Свободи буде такою, що там буватимуть усі, усі ми, усі європейці! Полтавський шлях, Білгородське шосе, вулиця Мироносицька, Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка. Ми все відбудуємо! Я вам особисто обіцяю. Харків'яни побачать, що Україна - для них. І це - по-справжньому", - завершив відеозвернення Зеленський.

Нагадаємо, 9 березня у Харкові та на Харківщині російські снаряди влучили у ТРЦ і житловий будинок, унаслідок чого загинули чотири людини, одну дитину було госпіталізовано.

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