Містами Європи пройшли акції на підтримку України

Про це повідомляють у посольствах України закордоном.

У Стокгольмі, столиці Швеції, спікери та мітингувальники закликали до надання Україні зброї та висловлювались на підтримку кандидатської заяви України в члени ЄС.

У болгарському місті Варн учасники акції висловлювались на підтримку України та засуджували військову агресію Росії.

В Німеччині, Іспанії та Відні також пройшли демонстрації на підтримку українців.

31 травня лідери Європейського Союзу підтвердили готовність розглянути заявку України на членство в ЄС у червні.

8 червня Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

10 червня у Європейській комісії заявили, що висновок щодо заявки України на членство в ЄС формують у рекордно короткий час.

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