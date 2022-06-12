Містами Європи пройшли акції на підтримку України
У країнах Європи відбулись акції на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС та проти російської агресії
Про це повідомляють у посольствах України закордоном.
У Стокгольмі, столиці Швеції, спікери та мітингувальники закликали до надання Україні зброї та висловлювались на підтримку кандидатської заяви України в члени ЄС.
У болгарському місті Варн учасники акції висловлювались на підтримку України та засуджували військову агресію Росії.
В Німеччині, Іспанії та Відні також пройшли демонстрації на підтримку українців.
- 31 травня лідери Європейського Союзу підтвердили готовність розглянути заявку України на членство в ЄС у червні.
- 8 червня Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
- 10 червня у Європейській комісії заявили, що висновок щодо заявки України на членство в ЄС формують у рекордно короткий час.
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