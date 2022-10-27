Про це повідомили представники громадських організацій. Відповідна заява була опублікована на сторінці "Мова об’єднує" у соцмережі.

Громадські організації нагадали, що в умовах повномасштабної російської агресії, захист української мови є ключовим завданням.

У заяві наголошують, що "були проігноровані обґрунтовані застереження багатьох депутатів та громадських організацій, унаслідок чого майже половина парламенту не голосувала за цей законопроєкт".

"Законопроєкт був ухвалений за основу лише 233 голосами, причому значна частина цих голосів подана "авансом", у розрахунку на внесення в другому читанні до законопроєкту важливих змін", – написано в заяві.

Громадські активісти вважають, що в проєкті закладені "величезні шпарини для "русского міра", а тому закликали народних депутатів врахувати поправки, які усунуть істотні загрози для захисту українського культурно-інформаційного простору.

Серед підписантів – Тарас Шамайда (Рух "Простір свободи"), Святослав Літинський (ГО "Незалежні"), Ганна Гопко "Мережа захисту національних інтересів "АНТС") та інші.

Читайте також: Держава не фінансує культурні проєкти, що в умовах війни очевидно є злочином, - Княжицький

Наприкінці літа Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про медіа у першому повторному читанні. 27 липня 2022 року нардепи внесли доповнення до законопроєкту "Про медіа". Ухвалення цього закону є однією з вимог для вступу України до ЄС.