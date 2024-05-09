Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна мобілізація Коли релігійні переконання можуть стати підставою для ухилення від мобілізації: роз'яснення Верховного суду

Коли релігійні переконання можуть стати підставою для ухилення від мобілізації: роз'яснення Верховного суду

9 травня, 2024 четвер
07:53
мобілізація військовий квиток, мобілізація
Зміст

Релігійні переконання можуть стати підставою для ухилення від мобілізації. Верховний суд роз’яснив, за яких умов це можливо

Про це йдеться на сайті "Судова влада України".

"Гарантоване ст. 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право сповідувати свою релігію або переконання в аспекті можливості сумлінної відмови від військової служби не є абсолютним, а може бути обмежене виключно для цілей та у спосіб, що зазначені в ч. 2 цієї статті", - йдеться у повідомленні.

Так у Верховному суді зазначають, що критеріями обмеження несення військової служби з релігійних переконань є:

  • законність; 
  • легітимна мета - інтереси громадської безпеки, необхідність охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі, а також захист прав і свобод інших осіб; 
  • пропорційність, що окреслює межі правомірного втручання у право й дозволяє здійснення його лише тією мірою, якою це необхідно для досягнення законних цілей.

Аби уникнути відповідальності за ухилення від призову, особа має підтвердити належність до діючих згідно з чинним законодавством релігійних організацій, віровчення яких забороняє користуватися зброєю та щирість переконань не тільки словами, а й послідовними діями.

Підставою для роз’яснення стала справа, у якій суд визнав винним військовозобов’язаного, який відмовився від повістки, аргументуючи це тим, що військова служба суперечить його релігійним переконанням.

Але розслідуванням було визначено, що військовзобов’язаний не належав до жодних релігійних організацій і проходив строкову службу у Збройних силах упродовж 5 місяців після формування в нього, як він зазначив, релігійних переконань. 

Враховуючи це колегія суддів погодилася з висновками про те, що засуджений не довів наявності в нього глибокого й непереборного конфлікту між зазначеними переконаннями і військовим обов’язком.

  • 8 травня повідомлялося, що у Верховній Раді розглядають дві моделі економічного бронювання українців від мобілізації. Перша модель передбачає прив'язку до розміру податків.
Теги:
Суспільство
Україна
військові
Верховний суд
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
фейк
7 травня, 2024 вiвторок
"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня
6 травня, 2024 понедiлок
Експериментував у польоті над "сірою" зоною: авіаексперт Криволап про збиття російського Су-25 на Донеччині
Вакцина від коронавірусу
8 травня, 2024 середа
AstraZeneca відкликає свою вакцину проти COVID-19 у всьому світі: причина
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
9 травня
07:55
Оновлено
шахед
Нічна атака РФ: через влучання БПЛА на Миколаївщині пошкоджений будинок культури
07:44
Оновлено
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
Росія завела ракетоносії у Чорному морі до пунктів базування
07:40
Оновлено
втрати окупантів
Система РСЗВ, 1300 окупантів та 11 танків: втрати РФ за добу війни в Україні
07:33
Оновлено
Білгород
РФ заявила про знищення 21 повітряної цілі: у Краснодарському краї є влучання по нафтобазі, у Білгороді 8 постраждалих
07:16
Естонія
Естонія викликала тимчасового повіреного у справах Росії через збої в роботі GPS
06:46
на фото: Майк Джонсон
Палата представників США проголосувала проти відставки спікера Джонсона
06:29
ППО, обстріл, ЗСУ
Українська ППО вночі знищила 17 із 20 "шахедів"
05:42
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін розпочав візит до Угорщини
05:21
Анонс
Баєр, Байєр, Ліга Європи
Ліга Європи: де та коли дивитись повторні матчі півфіналу
04:57
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни просуваються в районі населеного пункту Веселе, - DeepState
04:20
Андрій Шевченко
В УАФ відреагували на скандал із футболістом, якого затримали працівники ТЦК
03:35
Марія Захарова
"Заяви про наявність в України права атакувати Кримський міст є підбурюванням до тероризму": росфейки за 8 травня
02:43
Росія може використовувати на війні супутникові системи, які виробляють в Ужгороді
Російська армія може використовувати супутникові системи, які виробляють в Ужгороді, - "Слідство.Інфо"
01:59
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
"Зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація": Жорін висловився щодо наступу росіян
01:14
Володимир Зеленський
"Стали ближчі до відновлення довіри": Зеленський підписав укази про призначення понад сотні суддів
00:01
Хоселу (в центрі) та Мануель Ноєр (ліворуч), Реал - Баварія
"Реал" з Луніним переміг "Баварію" та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
2024, середа
8 травня
23:22
Стів Альбіні
Помер саунд-продюсер, який записав один з найпопулярніших альбомів Nirvana
23:11
георгіївська стрічка
"З колорадськими стрічками, але без безсмертного полку": росіяни на ТОТ Запорізької області вже тиждень святкують День перемоги
22:45
Ексклюзив
газ
Під прицілом вже газотранспортна система, - експерт з авіації Романенко про нові особливості масованих ударів РФ
22:41
ЗСУ
Штурмові групи росіян прорвалися до Красногорівки на Донеччині, ЗСУ заблокували їх на території заводу, - ОСУВ "Хортиця"
22:36
Оновлено
Мірча Луческу
Суркіс прокоментував чутки про повернення Луческу в "Динамо"
22:21
Олександр Сирський, Рустем Умєров
Позиції на фронті та зрив російського наступу: Умєров та Сирський доповіли Зеленському
22:14
Фіорентина - фіналіст Ліги конференцій
"Фіорентина" здійснила камбек з "Брюгге" та стала першим фіналістом Ліги конференцій
22:10
Естонія
В Естонії оштрафували двох осіб, які розмахували прапором РФ з вікна авто
21:33
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Саудівської Аравії
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Саудівської Аравії
21:16
Сергій Дзіндзірук (праворуч)
Ексчемпіон світу з боксу із ЗСУ пояснив, чому вболіватиме проти Ломаченка у бою за титул IBF
20:57
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Божевільна місія": Сіярто заявив, що Угорщина не приєднається до фонду НАТО на €100 млрд для України
20:35
У Британії для дітей запровадять обмеження на користування соцмережами
20:24
Кирило Буданов (в центрі)
Російська пропаганда намагається зобразити Буданова конкурентом Зеленського
20:09
8 ТРАВНЯ ОЛЕКСІЙ ЗБИВ СВОЮ ДРУГУ РАКЕТУ З ПЗРК «ІГЛА»
Воїн Херсонської зенітної ракетної бригади збив крилату ракету з ПЗРК "Ігла"
20:08
OPINION
Костянтин Москалець
Мовчання моря пам’яті
20:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія атакувала Україну щойно виробленою ракетою X-101. Колонка Сергія Згурця
20:04
Ілля Євлаш
Речник Повітряних сил Євлаш розповів, чому літаки окупантів скидають бомби на територію РФ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 805-го дня війни: посли ЄС висловились за використання російських активів на підтримку України, а Велика Британія завдасть дипломатичного удару РФ
19:57
Інгріда Шимоніте
Литва не депортуватиме чоловіків призовного віку в Україну
19:57
ракета "Довгий Нептун"
Українські війська вдарили по 3 засобах ППО росіян, на фронті відбулось 121 бойове зіткнення
19:51
Георгіївська стрічка
Окупанти погрожують бердянцям ув'язненням за псування георгіївської стрічки
19:46
Оновлено
Вогонь, пожежа
Російська нафтобаза в окупованому Луганську горіла всю ніч, - журналіст
19:44
КМДА
Київська міськрада перейменувала проспект Правди на честь Європейського Союзу
19:40
Ексклюзив
окупанти танк
Для штурму Харкова армії РФ потрібно 100-тисячне військо, - полковник ЗСУ Черник
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV