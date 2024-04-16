Мобілізація автотранспорту: що варто знати автовласникам, згідно з новим законом

Одним із важливих нововведень закону є можливість вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних Сил. Однак, варто знати деякі особливості, що стосуються мобілізації авто, а також кому це не загрожує.

Мобілізація транспортних засобів: як це відбуватиметься

У новому законі значних змін зазнав пункт, що стосується військово-транспортного обов'язку. Стаття передбачає вилучення на особливий період транспортних засобів та техніки у громадян, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій, державних органів та інших установ для задоволення потреб військових.

Вилучати транспортні засоби можуть ТЦК СП, СБУ, та деякі підрозділи розвідувальних органів України лише відповідно до рішення місцевих державних адміністрацій. Вони повинні бути оформлені відповідними розпорядженнями.

Мобілізація автотранспорту громадян не стосуватиметься тих, у чиїй власності є лише одне авто. Перед вилученням транспортного засобу для оборонних потреб, обов'язково проводиться оцінка транспортного засобу. У випадку, коли у людини є декілька автомобілів, буде вилучено той, який найбільше підходить для використання в оборонних цілях. Так, наприклад, якщо у власності людини перебуває пікап та седан, тоді будуть вилучати більш релевантний варіант для потреб військових – пікап.

"Порядок вилучення транспортних засобів вже був передбачений Постановою Кабміну Про затвердження Положення про військово-транспортний обовʼязок №1921, також — законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та законом України Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", — пояснює юрист практики військового права Ярослав Звоненко, у матеріалі РБК-Україна.

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Мобілізація авто: що означає поняття на практиці

Повернення вилученого транспорту буде здійснюватися протягом 30 днів з часу оголошення про демобілізацію. Юристи наголошують, що громадян не позбавляють їх права власності, адже є різниця між поняттями "відчуження" та "мобілізація авто".

Мобілізація автотранспорту та їх повернення після оголошення демобілізації ґрунтується на актах щодо прийому-передачі. Ці документи містять інформацію про власників, технічний стан, вартість та інші деталі, необхідні для ідентифікації конкретних транспортних засобів.

Тобто, транспортні засоби потім будуть повернені їхнім власникам, а механізм компенсації збитків, спричинених авто, буде встановлено відповідно до рішення КМУ.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Згодом, Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. Водночас норму про демобілізацію вони виключили. Однак, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 13 квітня заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями.