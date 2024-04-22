Мобілізація жінок в Україні: кого можуть призвати

Україна впроваджує нові стандарти щодо мобілізації, враховуючи положення законопроєкту № 10449. Він був затверджений 11 квітня парламентом України, а згодом його підписав Президент України. Основні положення закону вступають в силу через місяць із дня, наступного за днем його публікації, тобто з 18 травня.

Зазначений закон містить положення, що стосуються жінок, їх ролі в обороноздатності країни та можливості залучення до військової служби. Еспресо пояснить, кого можуть призвати до війська.

Мобілізація жінок в Україні: положення нового закону

Відповідно до тексту документу, мобілізація жінок може відбуватися тільки на добровільній основі.

У новому законі про мобілізацію також висвітлено питання гендерної рівності у війську. Згідно з положеннями, жінки зобов'язані виконувати військовий обов'язок на тих самих умовах, що і чоловіки. Однак є певні винятки, які передбачені законодавством з охорони материнства та дитинства, а також забороною дискримінації за статевою ознакою. Для жінок передбачено можливість добровільного вступу на військову службу за контрактом, призову та проходження військової служби, виконання обов'язку у запасі та дотриманням правил щодо обліку військових.

Важливим нововведенням є те, що закон передбачає скасування строкової служби і встановлення базової військової підготовки, яка стає обов'язковою для придатних чоловіків у віці від 18 до 25 років. Жінки також можуть пройти цю службу добровільно.

Мобілізація жінок-медиків

Із початку жовтня 2023 року, жінки, які мають освіту медичного або фармацевтичного спрямування, повинні були стати на військовий облік. Метою такого рішення стало забезпечення об’єктивного аналізу резервів медичного персоналу в Україні та визначення реального потенціалу цих спеціалістів для проходження військової служби.

Згідно з положеннями нового закону, жінки, які відповідають вимогам до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, мають закінчену професійну, фахову передвищу або вищу освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, підлягають включенню до військового обліку. Тобто, дана норма не передбачає ніяких змін для військовозобов'язаних жінок.

Жінки, які отримали спеціальність або професію, що споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю та можуть проходити військову службу за станом здоров’я і віком, беруться на військовий облік лише за власним бажанням. Вони можуть бути призвані до війська або залучені до робіт з оборони держави під час воєнного стану, але це також може бути здійснено за власним бажанням.

Фактично, мобілізація жінок в Україні на сьогодні відбувається лише на добровільних засадах, іншого законом не передбачено.

"Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація – фейкова ... Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно", - пояснюють в Центрі протидії дезінформації.

Мобілізація в Україні: що відомо

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

Згодом, 7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. Водночас норму про демобілізацію вони виключили. Однак, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 13 квітня заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.