Моє маленьке коло друзів в Росії зменшилось практично до нуля, - футболіст Зінченко

Про це повідомляє The Guardian.



"У мене є друзі там, маленьке коло, але зараз воно зменшилось практично до нуля. Я такий розчарований. Хлопці, яких я знаю, дзвонили мені на самому початку вторгнення, писали: "Мені так шкода, але ми не можемо нічого вдіяти". Звісно, ви можете. Якщо ви мовчите, значить підтримуєте те, що відбувається в Україні, і я не розумію, чому. Ганьба, що вони нічого не говорять", – сказав Зінченко.

Олександр Зінченко грає за "Манчестер Сіті" з 2016 року. На рахунку українського футболіста 118 матчів, 2 голи і 9 асистів за англійський топ-клуб.



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До англійського топ-клубу українець виступав за російську "Уфу".