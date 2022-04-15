Моє маленьке коло друзів в Росії зменшилось практично до нуля, - футболіст Зінченко
Футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів, що практично припинив спілкування з російськими знайомими після 24 лютого
Про це повідомляє The Guardian.
"У мене є друзі там, маленьке коло, але зараз воно зменшилось практично до нуля. Я такий розчарований. Хлопці, яких я знаю, дзвонили мені на самому початку вторгнення, писали: "Мені так шкода, але ми не можемо нічого вдіяти". Звісно, ви можете. Якщо ви мовчите, значить підтримуєте те, що відбувається в Україні, і я не розумію, чому. Ганьба, що вони нічого не говорять", – сказав Зінченко.
Олександр Зінченко грає за "Манчестер Сіті" з 2016 року. На рахунку українського футболіста 118 матчів, 2 голи і 9 асистів за англійський топ-клуб.
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До англійського топ-клубу українець виступав за російську "Уфу".
- 24 лютого український футболіст Олександр Зінченко засудив військові дії Росії і їхнього президента Володимира Путіна.
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