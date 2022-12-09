МОК продовжив санкції проти спортсменів з Росії та Білорусі
На саміті Міжнародного олімпійського комітету переважна більшість країн проголосувала за продовження санкцій проти спортсменів із Росії та Білорусі
Про це йдеться на сторінці МОК.
Ці санкції було введено у лютому у відповідь на початок війни. Вони включають заборону на проведення міжнародних змагань у Росії та Білорусі, також спортсмени з цих країн не можуть використовувати свої прапори та гімни.
Сьогоднішній саміт продовжив ці санкції та ухвалив рішення відкликати олімпійські ордени у президента Росії та одного з віце-прем'єрів (його ім'я не наводиться), а також надати всю можливу підтримку українським командам та спортсменам.
Саміт врахував слова президента Франції (тут пройде наступна Олімпіада) Емманюеля Макрона про те, що у змаганнях мають брати участь навіть ті країни, які перебувають у стані війни – бо спорт не повинен бути політизований. Але більшість делегацій із цим не погодилися.
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