Москвичам приходять SMS із закликом голосувати за "Єдину Росію", а в провінції на дільницях включають пісню "Єдина Росія - велика країна"

На це сьогодні, 19 вересня 2021 року, звертає увагу російськомовна служба Радіо Свобода, передає Еспресо.TV.



Українська держава, нагадаємо, не визнає ці так звані вибори, оскільки вони проводяться на окупованих РФ суверенних українських територіях Криму, Донеччини, Луганщини.

Невдоволені цьогорічним виборчим процесом і в самій Росії, адже до них не до пущено реальну, а не "ручну" опозицію, а діяльність багатьох популярних медіа обмежено чи припинено під виглядом протидії "іноземним агентам".

Зокрема, жителям Москви приходять повідомлення із закликом голосувати за кандидатів від "Єдиної Росії".А в Новгородській області прямо біля виборчої дільниці включили пісню з неоднозначною назвою "Єдина Росія - велика країна".