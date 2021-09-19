У Києві авто вилетіло у кювет та на смерть збило пішохода
Москвичам приходять SMS із закликом голосувати за "Єдину Росію", а в провінції на дільницях включають пісню "Єдина Росія - велика країна"
По всій Росії продовжують фіксуватися факти незаконної агітації в останній день триденних парламентських виборів (17-19 вересня)
На це сьогодні, 19 вересня 2021 року, звертає увагу російськомовна служба Радіо Свобода, передає Еспресо.TV.
Зокрема, жителям Москви приходять повідомлення із закликом голосувати за кандидатів від "Єдиної Росії".
Читайте також: "Кожен другий готовий прийняти участь у вуличних акціях", - Зюганов про псевдовибори в РФ
А в Новгородській області прямо біля виборчої дільниці включили пісню з неоднозначною назвою "Єдина Росія - велика країна".
- Українська держава, нагадаємо, не визнає ці так звані вибори, оскільки вони проводяться на окупованих РФ суверенних українських територіях Криму, Донеччини, Луганщини.
- Невдоволені цьогорічним виборчим процесом і в самій Росії, адже до них не до пущено реальну, а не "ручну" опозицію, а діяльність багатьох популярних медіа обмежено чи припинено під виглядом протидії "іноземним агентам".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+13
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.19Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе
2021, неділя
19 вересня
16:46
Інтерв’ю
"Вони любили, розчаровувалися й іноді робили дурниці", – Марія Бурмака про "Улюблених класиків"
15:29
Інтерв’ю
У певному сенсі українці більше європейці, ніж самі європейці, − письменник Мирослав Дочинець
14:30
Підрив газогону в Перевальному. Окупанти висунули нові обвинувачення кримському політв’язню Асану Ахтемову
13:14
Веслувальники із Горішніх Плавнів завоювали три золоті й одну срібну медалі на чемпіонаті світу
12:45
Ексклюзив
Новий Берія після Зінічева прибере Золотова й Дюміна, а потім і Путіна, - Піонтковський
12:22
"Грантоїди розколюють країну". Традиціоналісти прийшли з пікетами до Офісу президента та поліцейського главку Києва
11:36
За і проти ЛГБТ. Протилежні сторони зібралися біля Опери та Університету ім. Шевченка, посередині поліція
10:31
Воші, коронавірус, переповнені камери, голод та холод. Як знущаються з жінок в концтаборі Лукашенка на Окрестіна
09:10
18 вересня на фронті: росіяни стріляли по українцям з артилерії, мінометів, грантометів, кулеметів
07:23
Ексклюзив
Зе-влада виправдовується за зрив спецоперації по "вагнерівцях", - генерал-лейтенант Забродський
2021, субота
18 вересня
22:15
Влада Зеленського заборгувала Збройним силам України 5,8 млрд грн, - розслідування телеканалу "Еспресо"
21:50
Зневірені у Путіні та Пушиліні бойовики "ДНР" палять російські паспорти замість "голосування". Оприлюднено відео
21:46
"Низький рівень вакцинації в Україні – це повний інформаційний провал влади", – аналітик Петро Бурковський
20:22
Кримські партизани узяли відповідальність за підрив газогону в Перевальному й почали виставляти особисті дані колаборантів