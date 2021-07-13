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“Мовні” поправки суперечать Конституції та можуть поставити під загрозу використання української, - Кремінь

13 липня, 2021 вiвторок
20:30
Суспільство

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що “мовні” поправки суперечать Конституції і можуть суттєво звузити застосування державної мови

Про це йдеться на сторінці уповноваженого у Facebook.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час зустрічі із головою ВР Дмитром Разумковим висловив занепокоєння поправками до законопроєкту № 5551-2 “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”.

“Як уповноважений із захисту державної мови звертаю Вашу увагу на те, що пропозиції та поправки №13, 14, 16 та 17 до законопроєкту № 5551-2, якими зокрема пропонується вивести сферу телебачення та радіомовлення з-під дії мовного закону, скасувати штрафи за порушення закону, скасувати іспити для державних службовців та повернути російську мову в освіту, за своїм змістом суперечать Конституції України та позиції Конституційного Суду, можуть поставити під загрозу використання державної мови у відповідних сферах суспільного життя та призвести до порушення прав громадян на отримання інформації державною мовою”, - заявив Кремінь.

Він зазначив, що внесення зазначених пропозицій та поправок до законопроєкту № 5551-2 не відповідає визначеній Регламентом Верховної Ради процедурі.

Також, за його словами, відповідні поправки не відповідають предмету правового регулювання самого законопроєкту № 5551-2.

“Отже, внесені таким чином пропозиції та поправки не можуть навіть бути розглянуті ні на засіданні комітету, ні, тим більше, у залі парламенту”, - додав Кремінь.
 

  • Нагадаємо, народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Микола Княжицький зазначив, що “Слуги народу” намагаються через поправки до законопроєкту про зміни до держбюджету дати можливість компаніям, що створюють російськомовний контент для Росії транслювати його і на українських екранах та повернути російську мову в освіту.
  • Нардеп “ЄС” Володимир В’ятрович повідомив, що на засіданні підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку не ухвалили жодного рішення щодо русифікаційних поправок до мовного законодавства.

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мова
українська мова
Тарас Кремінь
новини України
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