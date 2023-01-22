Про це заявила міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан в етері Еспресо.

Вона нагадала, що попри відсутність офіційних дипломатичних відносин з Україною, Тайвань долучився до загальнонаціонального збору пожертв для українців і санкцій проти РФ.

"Тайвань і Україна стоять пліч-о-пліч у захисті демократії, і це те, що нас об'єднує, а наша остання співпраця в рамках кампанії "Тайвань може допомогти звільнити майбутнє" лише розпочалася, тому наші спільні можливості співпраці справді безмежні", - наголосила Одрі Тан.

16 січня Олександр Мережко, народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці, зазначив, що вже треба відкривати представництва України в Тайбеї та Тайваню в Києві.

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