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Головна музика Леді Гага анонсувала альбом Harlequin з 13 саундтреками до фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Леді Гага анонсувала альбом Harlequin з 13 саундтреками до фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Дар'я Тарасова
25 вересня, 2024 середа
14:34
музика

Американська співачка й акторка Леді Гага напередодні премʼєри стрічки "Джокер: Божевілля на двох", в якій вона виконала одну з головних ролей, презентує альбом Harlequin

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Про це пише Variety.

Американська співачка й акторка Леді Гага в найближчий період презентує не один альбом, як анонсувала раніше, а два. Як повідомила знаменитість в instagram, 27 вересня вийде її платівка Harlequin із саундтреками до майбутнього фільму "Джокер: Божевілля на двох", в якому вона знялася разом з Хоакіном Феніксом.

Новина зʼявилася після оголошення про 7-й студійний альбом. Схоже, сама Леді Гага не вважає Harlequin повноцінним релізом. Раніше цього тижня вона запустила рекламу з цифрою "6,5", що ймовірно, означає, що вона не вважає цей альбом повним студійним альбомом, на відміну від майбутнього, який був підписаний скорочено "LG7".

До альбому Harlequin увійде 13 пісень:

1. Good Morning
2. Get Happy (2024)
3. Oh, When the Saints
4. World on a String
5. If My Friends Could See Me Now
6. That’s Entertainment
7. Smile
8. The Joker
9. Folie à Deux
10. Gonna Build a Mountain
11. Close to You
12. Happy Mistake
13. That’s Life

Гага зіграє головну роль у майбутньому мюзиклі "Джокер: Божевілля на двох", який, за її словами, "не схожий ні на що, що вона коли-небудь робила раніше". Прем'єра фільму в Україні відбудеться 3 жовтня. 

Хоча інформації про сьомий альбом мало, Гага наполегливо працювала над ним кілька місяців.

  • Як повідомлялося, бюджет сиквелу склав $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року вдвічі.
  • Нещодавно вийшов трейлер драми режисера Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою в головних ролях, що є другою частиною оригінального фільму 2019 року.
Теги:
Культура
Кіно
Шоу-бізнес
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