Леді Гага анонсувала альбом Harlequin з 13 саундтреками до фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Про це пише Variety.

Американська співачка й акторка Леді Гага в найближчий період презентує не один альбом, як анонсувала раніше, а два. Як повідомила знаменитість в instagram, 27 вересня вийде її платівка Harlequin із саундтреками до майбутнього фільму "Джокер: Божевілля на двох", в якому вона знялася разом з Хоакіном Феніксом.

Новина зʼявилася після оголошення про 7-й студійний альбом. Схоже, сама Леді Гага не вважає Harlequin повноцінним релізом. Раніше цього тижня вона запустила рекламу з цифрою "6,5", що ймовірно, означає, що вона не вважає цей альбом повним студійним альбомом, на відміну від майбутнього, який був підписаний скорочено "LG7".

До альбому Harlequin увійде 13 пісень:

1. Good Morning

2. Get Happy (2024)

3. Oh, When the Saints

4. World on a String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That’s Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie à Deux

10. Gonna Build a Mountain

11. Close to You

12. Happy Mistake

13. That’s Life

Гага зіграє головну роль у майбутньому мюзиклі "Джокер: Божевілля на двох", який, за її словами, "не схожий ні на що, що вона коли-небудь робила раніше". Прем'єра фільму в Україні відбудеться 3 жовтня.

Хоча інформації про сьомий альбом мало, Гага наполегливо працювала над ним кілька місяців.