МВС Німеччини пригрозило заблокувати Telegram через поширення ультраправих і антивакцинаторських повідомлень

Про це повідомляє Die Zeit.



За словами міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Файзер, уряд може заблокувати Telegram, якщо він продовжить порушувати закони країни.



На думку правоохоронних органів, месенджер особливо часто використовується правими екстремістами та прихильниками теорій змови щодо коронавірусу для мобілізації сил та ресурсів.



"Ми правова держава, але ми не можемо в принципі виключати таку можливість. Відключення мало б дуже серйозні наслідки і, природно, стане крайнім заходом. До цього має бути вичерпано всі інші опції", - заявила Файзер.



На запитання, як такого "закриття" можна було досягти на практиці, представниця МВС не змогла надати ні технічних, ні юридичних деталей.



Файзер прагне загальноєвропейського рішення, щоб змусити Telegram співпрацювати.



"Сьогодні Telegram базується у Дубаї, завтра, можливо, на Кайманових островах. Нам потрібно багато сил, щоб забезпечити дотримання закону. Німеччина не зможе зробити це наодинці", - сказала міністерка.



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