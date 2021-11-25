На 30-річчя референдуму про Незалежність України "слуги народу" хочуть обмежити конституційні права громадян, - Кремінь про атаку на мовний закон

Про це мовний омбудсмен заявив у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Це далеко не вперше, коли намагаються звузити дії норм закону про мову 2019 року. Після того була величезна кількість речей, які ми вже обговорювали в ефірах. І про конституційне подання щодо визначення закону таким, що не відповідає Конституції. Натомість ми маємо рішення Конституційного суду України від 14 липня 2021 року, де сказано про те, що загрози державній мові є загрозами державній безпеці й обороні. Хочу також нагадати про те, що уповноважений є посадовою особою, яка слідкує за захистом державної мови, а також за захистом прав громадян на отримання інформації та послуг державною мовою. І коли ми маємо таку величезну кількість позитивних зрушень, коли найбільше за роки Незалежності громадян підтримують українську, коли десятки норм закону імплементовано і української дійсно стало більше - ми маємо такі документи", - сказав Кремінь.



Уповноважений із захисту державної мови також додав, що йому незрозумілі причини подання депутатами правлячої партії законопроєкту, який вносить зміни в закони про мову і Кабінет міністрів, дозволяючи уряду в будь-який момент знімати уповноваженого за "незадовільний звіт" чи просто "за поданням прем'єр-міністра".



Мовний омбудсмен наголосив, що відповідно регламенту Верховної Ради й суто процедурних питань, документи не розглядаються у форсованому режимі, як того хочуть 29 народних депутатів від "Слуги народу".



"Для розгляду цього документу у стінах Верховної Ради обрана дата 1 грудня - 30-ліття українського референдуму. Коли своє волевиявлення щодо Незалежності України підтвердила переважна більшість громадян. Ми говоримо про звуження конституційних прав і свобод, про порушення базових речей, пов'язаних із тим, що називається цінностями. Я гадаю, що ці речі абсолютно неприпустимі. Тому і як уповноважений, і як народний депутат України VIII скликання, який сумлінно продовжує виконувати свої функції та повноваження, хотів би застерегти народних депутатів і підійти до цього зважено й по-державницьки", - сказав Кремінь.

Нагадаємо, 22 листопада "слуги народу" зареєстрували законопроєкт №6336 із пропозиціями змін до законів про мову і про Кабінет міністрів щодо посади мовного омбудсмена.

Опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, проведене спільно з соціологічною службою Центру Разумкова засвідчує, що 54,9% українців підтримують норму мовного закону про обслуговування українською мовою, якщо можливість обслуговування іншою мовою на прохання клієнта зберігається.