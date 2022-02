На Берлінському кінофестивалі відбулася прем'єра драми "Клондайк" про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Прем'єрний показ у фестивальному Zoo Palast відбувся 14 лютого і став першою офлайн презентацією стрічки. Після показу під майданчиком глядачів зустрічали активісти з плакатами "The film is over. The war is going on".



"Клондайк" - фільм режисерки Марини Ер Горбач, створений за підтримки Держкіно спільно з Туреччиною. Світова прем'єра стрічки відбулася у програмі World Dramatic Competition міжнародного кінофестивалю "Санденс", де її відзначили премією за найкращу режисуру.



У 2020 році кінопроєкт "Клондайку" переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Puntо медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. В Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 млн 768 тис. грн.



Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.