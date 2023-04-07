Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"227 вибухів за вчора пролунало біля села Грем’яч Новгород-Сіверського району.

Зокрема, зафіксовано потрапляння некерованих авіаційних ракет, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, пожежне депо, ФАП, магазин, приміщення ферми", - написав він.

"Пошкоджено ЛЕП -10 кВ. Без електропостачання залишаються 4 населені пункти Новгород-Сіверської ТГ", - додав чиновник.



За попередньою інформацією, жертв немає.



Чаус зазначив, що нині у Грем’ячі проживає трохи більш ніж пів тисячі осіб. До повномаштабного вторгнення РФ було вдвічі більше.