На Чернігівщині минулої доби пролунало 227 вибухів, зафіксовано влучання некерованих авіаційних ракет
Минулої доби зафіксовано інтенсивний обстріл околиць с. Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області, є влучання некерованих авіаційних ракет
Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"227 вибухів за вчора пролунало біля села Грем’яч Новгород-Сіверського району.
Зокрема, зафіксовано потрапляння некерованих авіаційних ракет, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, пожежне депо, ФАП, магазин, приміщення ферми", - написав він.
"Пошкоджено ЛЕП -10 кВ. Без електропостачання залишаються 4 населені пункти Новгород-Сіверської ТГ", - додав чиновник.
За попередньою інформацією, жертв немає.
Чаус зазначив, що нині у Грем’ячі проживає трохи більш ніж пів тисячі осіб. До повномаштабного вторгнення РФ було вдвічі більше.
- 4 квітня окупанти завдали авіаудару по Чернігівщині, внаслідок чого горів приватний будинок.
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