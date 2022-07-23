Про це повідомили у національній поліції Чернігівської області.

В лісосмузі поблизу одного з сіл Чернігівського району правоохоронці виявили замаскований збройний склад із російським гранатометом, протитанковими мінами, гранатами та набоями.

Ще одну знахідку – мінометні міни, гранати, ВОГи, тротилові шашки та набої – виявили в покинутому будинку Семенівської громади. Знайдену зброю передадуть українським військовим.

Додамо, під час розмінування Зміїного виявили зброю й техніку окупантів та евакуювали українського кота.