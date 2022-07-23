На Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ
У місцях короткочасної дислокації ворога поліцейські разом із кінологами натрапили на схрони вибухонебезпечних предметів
Про це повідомили у національній поліції Чернігівської області.
В лісосмузі поблизу одного з сіл Чернігівського району правоохоронці виявили замаскований збройний склад із російським гранатометом, протитанковими мінами, гранатами та набоями.
Ще одну знахідку – мінометні міни, гранати, ВОГи, тротилові шашки та набої – виявили в покинутому будинку Семенівської громади. Знайдену зброю передадуть українським військовим.
- Додамо, під час розмінування Зміїного виявили зброю й техніку окупантів та евакуювали українського кота.
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