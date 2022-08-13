На Чернігівщині жінка пішла до лісу, попри заборону, і підірвалася на російській розтяжці
На Чернігівщині постраждала жінка, котра, попри заборону, пішла до лісу та підірвалася на ворожій розтяжці
Про це повідомили в телеграмі МВС України.
Під час патрулювання поліцейські побачили жінку з велосипедом у закривавленому одязі, яка не могла самостійно рухатися. Їй викликали швидку й надали домедичну допомогу.
"Встановлено, що жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби. Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила "розтяжку" - вибухову пастку, встановлену військовими РФ під час окупації частини області.
Правоохоронці передали жінку лікарям, а місце прибула слідчо-оперативна група.
- 20 квітня на Чернігівщині видали розпорядження про заборону ходити та заїжджати до лісів на час воєнного стану.
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