Про це повідомили в телеграмі МВС України.

Під час патрулювання поліцейські побачили жінку з велосипедом у закривавленому одязі, яка не могла самостійно рухатися. Їй викликали швидку й надали домедичну допомогу.

"Встановлено, що жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби. Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила "розтяжку" - вибухову пастку, встановлену військовими РФ під час окупації частини області.

Правоохоронці передали жінку лікарям, а місце прибула слідчо-оперативна група.

20 квітня на Чернігівщині видали розпорядження про заборону ходити та заїжджати до лісів на час воєнного стану.

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