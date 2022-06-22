Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Командувач розповів, що формування річкового дивізіону почалося у березні. За його словами, щоб сформувати дивізіон, потрібно було мати якийсь ресурс, тому частину річкового флоту передали в управління військових.

"По суті, на річкові катери поставили озброєння, і тепер вони належать до ВМС України. Як пояснюють військові моряки, хоча ці судна не нові, але дуже гарно показують себе на річках",- зазначив Неїжпапа.

За його словами, працівники річкового флоту, дізнавшись про формування таких підрозділів, виявили бажання служити.

"Це фахівці, які все життя провели на річці й добре знають акваторію, місцевість, особливості застосування кораблів даного класу. Нині вони допомагають молодим морякам, які раніше проходили службу на морі, а ось річкового досвіду не мають. А ці райони та забезпечення плавання дуже відрізняються від застосування корабельного складу на морі", − сказав командувач ВМС.

"Про важливість військового річкового флоту говорить саме за себе сусідство з Білоруссю, яка має річковий дивізіон у Пінську та базу в Лоєві, на самому кордоні. Це 19 суден військово-річкового флоту. Тому укріплення півночі України відповідним комплектом сил на річках є важливим кроком", - сказано в повідомленні.

Неїжпапа зазначив, що навчання і набуття спроможностей цих дивізіонів у найкоротший термін — одне з першочергових завдань.

"Нині ворог перебуває на півдні Дніпра, і ми повинні мати відповідні сили та засоби, які зможуть протистояти противнику на нашій головній водній артерії. Ми будемо продовжувати нарощувати свої зусилля не тільки на цьому напрямку, а вздовж всієї річки Дніпро шляхом будівництва нових катерів і отримання катерів від наших іноземних партнерів. Сподіваюся, що надалі на Дніпрі з’явиться флотилія річкових катерів, яка налічуватиме декілька дивізіонів, що розміщуватимуться у різних містах", - сказав він.

6 червня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що корабельне угруповання РФ відкинуто на 100 км від берегів України.

Британська розвідка повідомила, що після знищення крейсера "Москва" росіяни перемістили засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у Чорному морі.

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