На Дніпрі з'явився дивізіон річкових катерів, - командувач Військово-морських сил
Дивізіон виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підтримки сил у прирічкових операційних районах, які діють біля Дніпра
Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
Командувач розповів, що формування річкового дивізіону почалося у березні. За його словами, щоб сформувати дивізіон, потрібно було мати якийсь ресурс, тому частину річкового флоту передали в управління військових.
"По суті, на річкові катери поставили озброєння, і тепер вони належать до ВМС України. Як пояснюють військові моряки, хоча ці судна не нові, але дуже гарно показують себе на річках",- зазначив Неїжпапа.
За його словами, працівники річкового флоту, дізнавшись про формування таких підрозділів, виявили бажання служити.
"Це фахівці, які все життя провели на річці й добре знають акваторію, місцевість, особливості застосування кораблів даного класу. Нині вони допомагають молодим морякам, які раніше проходили службу на морі, а ось річкового досвіду не мають. А ці райони та забезпечення плавання дуже відрізняються від застосування корабельного складу на морі", − сказав командувач ВМС.
"Про важливість військового річкового флоту говорить саме за себе сусідство з Білоруссю, яка має річковий дивізіон у Пінську та базу в Лоєві, на самому кордоні. Це 19 суден військово-річкового флоту. Тому укріплення півночі України відповідним комплектом сил на річках є важливим кроком", - сказано в повідомленні.
Неїжпапа зазначив, що навчання і набуття спроможностей цих дивізіонів у найкоротший термін — одне з першочергових завдань.
"Нині ворог перебуває на півдні Дніпра, і ми повинні мати відповідні сили та засоби, які зможуть протистояти противнику на нашій головній водній артерії. Ми будемо продовжувати нарощувати свої зусилля не тільки на цьому напрямку, а вздовж всієї річки Дніпро шляхом будівництва нових катерів і отримання катерів від наших іноземних партнерів. Сподіваюся, що надалі на Дніпрі з’явиться флотилія річкових катерів, яка налічуватиме декілька дивізіонів, що розміщуватимуться у різних містах", - сказав він.
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