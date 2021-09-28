На Донбасі загинув командир бойової машини 54-ї бригади
На Донбасі 26 вересня при виконанні бойового завдання загинув старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Молостов
Про це повідомила Сахновщинська територіальна громада (Харківська область).
У нього залишилися дружина і двоє дітей.
Церемонія прощання з українським воїном пройде 29 вересня о 12:00 в селі Новоолександрівка Сахновщинської сільради.
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