На Донеччині повідомили про підозру директорці школи, яка добровільно співпрацювала з окупантами

Про це повідомила пресслужба Донецької прокуратури у facebook 26 квітня.



"Перебуваючи на посаді директора навчального закладу, перейменованого окупантами у "Волноваську опорну школу № 5", підозрювана пропагує збройну агресію РФ проти України та в процесі навчання українських дітей активно впроваджує стандарти освіти держави-окупанта", - йдеться у повідомленні.



Досудове розслідування встановило, що у квітні 2022 року директорка школи у Волновасі зрадила Україні та добровільно погодилась співпрацювати з окупаційною владою РФ та представниками "ДНР", які тимчасово окупували Волноваху.



Слідчі встановили, що жінка повідомила підконтрольному російським загарбникам ЗМІ про те, що м. Волноваху та будівлю школи нібито обстріляли Збройні Сили України, що не відповідає дійсності.



Санкції статті (ст. 111-1 КК України)), яку інкримінують жінці, передбачають покарання у вигляді виправних робіт терміном до 2 років, арешт до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років.

Упродовж доби росіяни 18 разів обстріляли Донецьку область, загинуло четверо мирних жителів, серед них – двоє дітей.

З початку повномасштабної агресії російські окупанти зруйнували в Луганській області щонайменше сім православних храмів, ісламський центр та молитовне приміщення баптистів.