На Донеччині за добу окупанти обстріляли 19 населених пунктів з авіації, ракетних установок, "смерчів", танків і важкої артилерії

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Поліція задокументувала воєнні злочини Росії на Донеччині за останню добу. Зокрема ударів від РФ зазнали Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар’їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар’їнського району, Дронівка Бахмутського району, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської ТГ та Сидорове Святогірської ТГ.

Окупанти гатили мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків і важкої артилерії.

"Серед мирних жителів є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів – житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", – пишуть у МВС.

Станом на 6 травня ворожі обстріли тримали Лисичанськ у складній ситуації. Туди організовано постійний підвіз води та гуманітарної допомоги, тому що люди ще залишаються у Лисичанську, хоча евакуація відбувається кожного дня. Внаслідок ворожих обстрілів на Луганщині обірвалися лінії електропоередачі, через це знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

З ранку 8 травня окупанти у Маріуполі почали облаштовувати нову точку снайперського вогню.

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