На електростанціях встановлять камери й датчики, які розпізнаватимуть дрони та ракети, - Нєбитов

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначають, що ці камери та звукові датчики будуть виявляти ворожі літальні об'єкти на певній дистанції. Далі вони сповіщатимуть про них сили ППО.

"Йдемо шляхом розвитку, бо за нами столиця, і саме тут місце інноваціям безпеки", - сказав Нєбитов.

Він додав, що в зоні Чорнобильської АЕС уже встановили засоби спостереження, яких ще немає в Україні. За їх допомогою правоохоронці можуть бачити та фіксувати все, що відбувається, навіть у ночі.

"Готовність до оборони тут уже перебуває на зовсім іншому якісному рівні. Тепер армійці працюють разом із поліцейськими, надзвичайниками, розвідниками. Впроваджуємо і сучасні системи безпеки, зокрема в контексті убезпечення прикордонного із Білоруссю периметра", - розповів Нєбитов.

14 грудня в МВС дали поради українцям, як розпізнати "шахеди" та діяти при їх виявленні.