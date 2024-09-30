Сили оборони вперше показали знищення ворожого дрона скидом боєприпасу
Військові окремого взводу розвідки 130-го батальйону територіальної оборони "Котики" вперше показали знищення російського дрона скидом вибухівки
Про це військові повідомили у Telegram.
"Ось так виглядає перший, зафіксований випадок, збиття ворожого мавіка, з допомогою скида! Такому гарному зникненню міг би позаздрити навіть David Copperfield!" - йдеться у повідомленні.
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