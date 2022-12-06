На горлівському напрямку окупанти вранці поранили 7 людей, - Кириленко
На Донеччині на горлівському напрямку через ворожі обстріли отримали поранення 7 людей
Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"На Горлівському напрямку поранено 7 людей: 4 в Іванівському, 2 у Бахмуті та 1 у Торецьку", - написав він.
"В Іванівському пошкоджено приватні будинки — кількість та обсяги завданої шкоди встановлюємо", - додав Кириленко.
- Унаслідок російських обстрілів 5 грудня постраждали дев'ятеро мешканців у чотирьох населених пунктах Донеччини.
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