Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"На Ізюмському напрямку ми фіксуємо зменшення інтенсивності обстрілів наших передових позицій. Розуміючи безперспективність військових дій, вони знищують інформаційну політику Держави. Знищують канали, які транслюють українське телебачення та намагаються встановити трансляцію телебачення з мордору, з Московії. Я впевнений, що ці кроки ні до чого не призведуть тому, що суспільство має інтернет й весь світ бачить їхні звірства в кожному селі, де вони знаходяться. Вони ґвалтують жінок, забирають в табори та розстрілюють мирних чоловіків й це відбувається повсюди. Така політика ворога щодо інформаційного блокування українських телеканалів ні до чого не призведе. Українська армія буде поступово перемелювати їхню живу силу та бойову техніку. Я впевнений, що дуже скоро ми будемо просуватися вперед й визволяти українські села та міста", - наголосив Андрійко.



Також боєць "Легіону Свободи" додав, що на Харківщині ЗСУ відтісняють ворога до північного кордону.



"На Ізюмському напрямку ми фіксуємо зменшення інтенсивності обстрілів наших передових позицій. Бійці підрозділу "Карпатська Січ" вночі знищили два танки. Наші бійці готові здійснювати наступальні дії на Ізюмському напрямку, де ми тримаємо позиції", - підкреслив Андрійко.

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