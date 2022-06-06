Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог відновив наступальні дії шляхом організації та проведення танкових атак. Ці атаки проводилися досить професійною частиною російської армії, яка ще лишилася. Це Кантемирівська дивізія, перший танковий полк. Атака тривала два дні. Наші бійці продемонстрували величезний героїзм. Було знищено десять одиниць ворожої техніки - п‘ять танків, чотири БМП та вантажівка", - наголосив Андрійко.

Також боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ" додав, що ЗСУ успішно стримують наступальні дії противника.

"Бій був рівня голлівудських фільмів. У нас після бою без втрат. У кацапів втрати техніки та особового складу. ЗСУ та батальйон "Карпатська Січ" успішно стримують ворога. Орки призивають контрактників та бомжів з "ЛДНР". Росія має величезний запас зброї. Війна затягнеться надовго, до цього ми повинні бути готовими", - підкреслив Андрійко.