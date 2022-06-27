На Харківщині окупанти викрали чемпіона з велоспорту, дитячого тренера Олександра Чуба, - Суспільне

Про це інформує Суспільне.

За словами сестри викраденого Яни Воловик, Олександра затримали 12 червня. Про викрадення брата Яна дізналася, коли у проросійських медіа з’явилося відео зі спортсменом.

"На цьому відео показано, що мій брат зізнається в тому, що він зберігав зброю для того, коли на територію Куп'янська прийдуть Збройні сили України. Мій брат не має жодного стосунку до армії. Я вважаю, що ці звинувачення безпідставні. Просто він патріот, він волонтер, у нього чітка проукраїнська позиція", — зазначає Воловик.

Жінка переконана, що росіяни змусили Олександра говорити заготовлений текст на камеру. Нині ані вона, ані батьки не мають уявлення про місцеперебування молодика та про умови його утримання.

"Розповсюджуємо в соціальних мережах якусь інформацію із закликами, не знаю, до якоїсь допомоги. Батьків не пускають до нього, не дають жодної інформації. Неможливо з ним ні телефоном, ніяк поговорити. Тому не знаємо, чи він ще в Куп'янську, чи його кудись перевезли, ми не знаємо, в якому він стані, чи його катували, чи його били. Не знаємо, чи він живий ще", — каже Воловик.

Про викрадення Чуба обласна федерація велосипедистів дізналася від його вихованців.

"Нам шкода, тому що це наш тренер, тренер дитячий. З дуже цікавими задумками. На жаль, BMX втрачає кадри. Куп’янськ — це центр нашого велоспорту BMX. Ми його поки втратили", — каже очільник Федерації велосипедистів Харківщини Олександр Заярин.

Родичі спортсмена звернулися до правоохоронних органів та "Червоного хреста". Крім того, подали заяви через державних чат-ботів щодо пошуку людей та обміну полонених.

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